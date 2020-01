EMUI 10 z Androidem 10 – Huawei podał najnowszą listę modeli, które dostaną aktualizację w 2020

Temat aktualizacji do EMUI 10 przewija się już od dłuższego czasu, a co jakiś czas dostają go nowe kolejne modele smartfonów Huawei. Teraz producent podał najnowszą listę modeli, które otrzymają nowy system i co ważne – mowa o rynkach światowych, a nie Chinach.

Swój interfejs EMUI 10 na bazie Androida 10 Huawei obiecuje już od pół roku i od tego czasu zaczęły pojawiać się aktualizacje dla niektórych modeli, tyle że były to albo wersje beta, albo wydania ograniczone terytorialnie, dostarczane głównie użytkownikom w Chinach.

Jak wynika z najnowszego komunikatu prasowego, Huawei zamierza udostępnić stabilne wydanie EMUI 10 na światowych rynkach dla następujących modeli:

Huawei P30 Pro

Huawei P30

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 X

Huawei nova 5T

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei P30 Lite

Huawei nova 4e

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei Mate 20 Lite

Huawei P Smart 2019

Huawei P Smart+ 2019

Huawei P Smart Pro

Huawei P Smart Z

Huawei nova 4

Wysyłka finalnej wersji oprogramowania do użytkowników spoza Chin ma nastąpić już w najbliższych dniach – będę to smartfony Mate 20 i P30. Pozostałe urządzenia otrzymają je „w późniejszych miesiącach”. Nie jest jeszcze jasne, jak terminarz odnoszący się do światowych rynków przełoży się na dostępność EMUI 10 dla użytkowników w Polsce.

Wraz z EMUI 10 Huawei wprowadza odnowiony interfejs z przeprojektowanymi ikonami, ekranami blokady, animacjami itd., a także nowym trybem ciemnym, który ma teraz współpracować z innymi aplikacjami, nie tylko tymi producenta. EMUI 10 działa szybciej dzięki systemowi plików EROFS oraz implementacji GPU Turbo 3.0. Producent obiecuje też dłuższy czas pracy na baterii.

Źródło tekstu: GSM Arena