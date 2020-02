Android 11 wprowadzi puknięcie w plecki. Tył smartfonu znów będzie przydatny

Android 11 powoli odsłania przed nami swoje tajemnice. Testerzy znaleźli właśnie kolejną ciekawostkę. Android 11 ma obsługę zupełnie nowego testu – pukania w plecki telefonu.

Od razu przypomniało mi się, jak imponowały mi pierwsze smartfony z czytnikiem linii papilarnych z tyłu. Producenci zapewnili nie tylko wygodne zabezpieczenie biometryczne, ale też dodatkową powierzchnię użytkową. W wielu modelach można zrobić zdjęcie, dotykając czytnika. Niektóre pozwalają też na wykonywanie gestów. Moim zdaniem to niesamowicie wygodne.

Moda na czytniki linii papilarnych ukryte w ekranie zabrała nam ten dodatkowy przycisk. Google zamierza jednak wciąż wykorzystywać plecki smartfonów z pomocą nowego gestu. W aplikacji SystemUIGoogle znajdują się odniesienia do funkcji „Columbus” (tak, to referencja do „Zombieland”). To gest pukania w tył smartfonu, do którego można przypisać kilka funkcji.

Jeszcze się nie ciesz – to funkcja dla smartfonów Google Pixel

Gest ten został przeznaczony dla smartfonów Google Pixel. Wskazuje na to nazewnictwo klas w kodzie funkcji. Użytkownicy XDA Developers uruchomili gest na Pixelu 4 XL i Pixelu 2 XL. Jej działanie niezależnie potwierdził serwis 9to5Google.

Wiecie, co jest najlepsze? To działa bez żadnego dodatkowego sprzętu i nawet przez etui ochronne. Columbus wykorzystuje żyroskop i akcelerometr, by wykryć charakterystyczne drgania podwójnego stuknięcia w obudowę. Prawidłowe działanie funkcji będzie zależało od czułości. W wersji Android 11 Developer Preview 1 jest ona dość wysoka i zdarza się, że smartfon rejestruje pukanie, gdy jest zwyczajnie noszony.

Gest można przypisać do następujących funkcji:

odrzuć alarm timera,

wstrzymaj i wznów odtwarzanie,

uruchom aparat,

uruchom Asystenta Google,

zwiń pasek statusu,

wycisz budzik,

odepnij powiadomienia.

Jest też miejsce na własną akcję użytkownika.

Możliwe, że z czasem trafi do innych urządzeń, ale na razie nie ma co robić sobie apetytu.

Źródło zdjęć: Google

Źródło tekstu: XDA Developers, 9to5Google