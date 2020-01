4 aplikacje na Androida i iOS, z którymi łatwiej pokonać codzienne 10 tys. kroków

10 tysięcy kroków dziennie – tyle zdaniem wielu osób trzeba codziennie przejść, by cieszyć się dobrym zdrowiem. To około 5-6 kilometrów. Nie jest to duży dystans, ale coraz więcej osób ma problem ze spełnieniem tego zalecenia. Jesteś jedną z nich?

Problem w tym, że odznaka za wejście na wirtualny Mount Everest to żadna nagroda. Owszem, miło jest dostać odznakę od Samsung Health, Google Fit albo Huawei Health, ale wolę mieć z tego bardziej wymierną korzyść – na przykład postęp w ciekawej grze, punkty doświadczenia dla postaci albo zadowolone wirtualne zwierzątko.

1. Fitness Pets

Fitness Pets wykorzystuje pomysł znany z Tamagotchi. W grze opiekujesz się wybranym zwierzęciem – bobrem, królikiem, pieskiem, lwem lub alpaką. Musisz je karmić, kąpać, a także wyprowadzać na spacery. Fitness Pets wymaga przejścia przynajmniej 5 tysięcy kroków dziennie, a to dobry początek, jeśli zamierzasz wyrobić sobie zdrowy nawyk. Niektóre badania mówią, że te 10 tysięcy kroków to i tak zawyżony cel i wystarczy 6,5-8 tysięcy kroków.

Jeśli codziennie przejdziesz minimum 5 tysięcy kroków, wybrane zwierzę będzie rosnąć i osiągać kolejne poziomy rozwoju. Jeśli zaś będziesz tylko siedzieć, stracisz zarobione punkty i trzeba będzie zaczynać od nowa. Ponadto można wysłać swojego zwierzaka na wycieczkę – w miarę postępów na trasie będzie zbierać nowe nagrody, w tym śmieszne czapeczki.

Fitness Pets nie jest grą angażującą. Nie musisz obawiać się, że zamiast spacerować, będziesz spędzać godziny dziennie z nosem przyklejonym do ekranu, choć by zarobić na jedzenie dla swojego zwierzaka, trzeba czasami zagrać w minigrę.

Ściągnij: Google Play. Cena: 0 zł, reklamy. Ocena: 5/5

2. Walkr

Walkr to bardzo przyjemne połączenie gry polegającej na rozbudowie z krokomierzem. Twoim zadaniem jest tu eksploracja kosmosu i utrzymywanie samowystarczalnej sieci planet i fabryk żywności. Swoim statkiem rozwozisz żywność między planetami, a ich mieszkańcy w zamian produkują towary i generują przychody. Za te pieniądze możesz ulepszać planety, swoje statki kosmiczne i prowadzić dalszy podbój galaktyki.

No dobrze, ale po co do tego liczenie kroków? Chodząc, generujesz energię, którą możesz wydać na przyspieszenie budowy w grze. Dzięki temu nie musisz czekać, aż zakończone zostanie ulepszanie planet. Chodzenie nie jest obowiązkowe, by przyspieszyć rozwój w Walkr, ale bardzo pomaga. Ambitny zarządca fikcyjnych planet będzie dużo chodził, by mieszkańcy planet mogli pracować jak najszybciej.

Gra jest bardzo spokojna, urzekła mnie jej oprawa audiowizualna i rozbudowane możliwości. Odkrywając kolejne planety, uzupełniam atlas. Produkując różne towary, mogę odkrywać różne bardziej złożone przedmioty, mam więc zadania typowo kolekcjonerskie. Ponadto mogą mi pomóc prawdziwi znajomi z Facebooka.

Ściągnij: Google Play, App Store. Cena: 0 zł., zakupy w aplikacji, reklamy Ocena: 5/5

3. Wokamon

Wokamon to typowy, prosty idle game. Chodząc, zdobywasz punkty doświadczenia dla fantastycznego Wokamona. Im wyższy jego poziom, tym więcej kryształów zyskasz, szybko dotykając ekran gry. Kryształy możesz wymienić na lepsze ubranko i lepszą planetę, na której zamieszka Wokamon. Gdy aktualny stanie się za mało dochodowy, można adoptować kolejnego. To w zasadzie cała filozofia gry – postęp bez końca, chodzenie i stukanie palcami w ekran.

Wokamon ma też kilka ciekawych dodatków. Po przejściu dystansu hodowany stworek powie ci, ile spaliłeś kalorii i ile to byłoby jedzenia. W aplikacji można też sprawdzić liczbę kroków, zliczoną każdego dnia. Do liczenia kroków można wykorzystać wbudowane sensory smartfonu, a także integrację z Google Fit, aplikację FitBit lub Ledongli.

Wokamon podoba mi się z powodu ciekawych postaci i przyjemnej dla oka grafiki. Niestety brakuje mi w grze nadrzędnego celu. W Walkr wciągnęło mnie odsłanianie kosmosu, w Fitness Pets utrzymanie jak najwyższego poziomu bobra, a tu liczy się tylko szybkie generowanie kryształów.

Ściągnij: Google Play, App Store. Cena: 0 zł, zakupy w aplikacji, reklamy. Ocena: 3/5

4. Pokemon Go

Jeśli nie działa gra, w której chodzenie generuje energię, może zadziała taka, w której trzeba gdzieś iść? Chodzenie po okolicy i łapanie Pokemonów do kolekcji to całkiem niezły sposób, by zaliczyć 10 tysięcy kroków na dobę.

Żeby zagrać w Pokemon Go, musisz wyjść z domu ze smartfonem. Przemieszczając się, będziesz spotykać fantastyczne stwory. Możesz je nawet zobaczyć w rozszerzonej rzeczywistości, jeśli korzystasz z nowszego smartfonu. Jako że wcielasz się w trenera Pokemonów, twoim zadaniem jest chwytanie tych stworzeń, rozwijanie ich umiejętności i wystawianie ich do walki na arenach rozmieszczonych w często odwiedzanych miejscach na świecie.

Pokemon Go ma sporo ciekawych mechanik, które zachęcają do wychodzenia z domu. Nintendo wprowadziło tu stare rozwiązanie z przenośnych konsol – jeśli masz jajo Pokemona, musisz przejść odpowiednią liczbę kroków, by wykluł się Pokemon. Ponadto różne gatunki przebywają w różnych miejscach, więc warto oddalić się od domu, a nawet jechać do innego miasta.

Najwięcej frajdy z gry będziesz czerpać w miastach, szczególnie w miejskich parkach i bliżej centrum. Tam Pokestopy i areny są rozmieszczone gęściej, możesz więc spacerować do woli i robić postępy w grze.

Ściągnij: Google Play, App Store. Cena: 0 zł, zakupy w aplikacji. Ocena: 5/5

Oczywiście nie każdemu odpowiada cukierkowe otoczenie, przygotowane przez Nintendo. Jeśli wolisz inny klimat, sięgnij po nieco poważniejszą grę Harry Potter: Wizards Unite lub pierwszą grę studia Niantic – Ingress Prime. Ta ostatnia to najskuteczniejszy sposób, by przekonać mnie do chodzenia okrężną drogą, a latem także jeżdżenia na rolkach. Jeśli zdecydujesz się grać w którąś z tych gier, rób to odpowiedzialnie i patrz, dokąd idziesz.

Źródło zdjęć: wł

Źródło tekstu: wł