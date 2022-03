Smartfon w sam raz dla Ciebie – wybór ma znaczenie

Na pytanie: jaki smartfon kupić, wcześniej czy później będzie musiał odpowiedzieć prawie każdy z nas. Kluczową sprawą będzie tutaj zapewne cena, ilość GB pamięci operacyjnej oraz inne parametry techniczne, a także komfort użytkowania smartfona w codziennym życiu. Im więcej będziemy wiedzieć na temat tych urządzeń, tym lepszych wyborów dokonamy. Nieco inaczej powinniśmy bowiem wybierać smartfon, jeśli chcemy używać go np. głównie do oglądania filmów albo grania w gry, czy też jeśli nam zależy na tym, by rozmiar telefonu zaopatrzonego w system Android był naprawdę mały. Dla niektórych użytkowników istotny będzie aparat selfie, innym zaś będzie zależało na dużej pamięci wewnętrznej. Samsung Galaxy z dużą ilością GB pamięci, a może nowoczesny iPhone 13 lub zupełnie inny smartfon z wydajnym procesorem oraz Dual SIM? Decyzję należy podejmować na spokojnie, po przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw. Dzięki temu z pewnością znajdziemy taki smartfon, który spełni wszelkie nasze oczekiwania.

Jaki smartfon wybrać – szukajmy propozycji dopasowanych do naszych potrzeb

Najlepszy smartfon na rynku nie istnieje – dla każdego może on być zupełnie innym telefonem. Z pewnością jednak warto szukać takich rozwiązań technicznych, z których będziemy w pełni zadowoleni. Powinniśmy więc dokładnie sprawdzić, czy nasz przyszły smartfon będzie miał np.: ładowanie bezprzewodowe, potrójny aparat, ekran AMOLED, a może kluczową dla nas sprawą będzie duża ilość GB pamięci RAM. Dla wymagających użytkowników oraz użytkowniczek ważna może być np. adaptacyjna częstotliwość odświeżania obrazu albo inne szczegółowe parametry.

Z pomocą przyjdą nam tutaj z pewnością różnego rodzaju vlogi czy też specjalistyczne blogi, gdzie będziemy mogli dowiedzieć się wszystkiego na temat danych smartfonów. Dobry smartfon będzie nam także łatwiej znaleźć w oparciu o fachowe rankingi, zestawiające np. najlepsze smartfony w danym roku albo w danej klasie. Takie zestawienie warte polecenia znajdziemy np. pod adresem sieciowym: https://www.euro.com.pl/artykuly/wszystkie/artykul-ranking-smartfonow.bhtml. Market internetowy RTV Euro AGD jest także wyśmienitym miejscem, by zaopatrzyć się tam w odpowiedni telefon, z dobrym aparatem fotograficznym, dokupić dobrą kartę pamięci, czy też wybrać model smartfona, który długo wytrzyma bez konieczności ładowania itp.

Czytnik linii papilarnych, pojemność baterii, głośniki stereo itp. – szczegóły są istotne

Samsung Galaxy albo iPhone zakupione w tym sklepie, to także możność nabycia takiego telefonu w korzystnym systemie ratalnym "zero procent". Dzięki takiemu rozwiązaniu będziemy mogli nabyć droższy smartfon, który ma np. lepszy aparat fotograficzny, ekran o wyższej częstotliwości odświeżania obrazu itp., ale spłacać go w niskich ratach. To może nam pomóc zainwestować w smartfon z górnej półki, posiadający mocne podzespoły, np. procesor Mediatek Dimensity czy też procesor Snapdragon. Pamiętajmy, że parametry techniczne mogą być dość różne w różnych przedziałach cenowych.

Z pewnością warto więc szukać smartfonów, których ekran ma rozdzielczość Full HD, choć są już także w sprzedaży modele dysponujące rozdzielczością 4K. Takie telefony będą miały bardzo dobry obraz nawet przy słabym oświetleniu. Dobrym zabezpieczeniem naszego urządzenia może być czytnik linii papilarnych. Jeśli z kolei chcemy, by nasz smartfon mógł dokonywać płatności zbliżeniowych, to koniecznie wybierzmy model zaopatrzony w moduł NFC. Dla tych osób, dla których ważne są media społecznościowe, przyda się smartfon w przedziale cenowym, gwarantującym solidny zestaw aparatów fotograficznych. Duża pojemność baterii oraz głośniki stereo będą najlepszym wyborem dla melomanów. Z pewnością nikomu nie zaszkodzi szybkie ładowanie smartfona czy też dobre aparaty do zdjęć. Nowe smartfony są więc rozwiązaniem, na które warto postawić – raz na jakiś czas.

Olbrzymi rynek smartfonów – jest w czym wybierać

Sprawne działanie smartfona Motorola Moto, Xiaomi itp., będzie także zależne od tego, jak będziemy dbać o nasz nowy telefon. Warto więc zaopatrzyć go w ochronne etui, czy też nie kłaść go szybką do dołu. Zadbany smartfon będzie się lepiej prezentował na pierwszy rzut oka. W przypadku, gdy mamy naprawdę drogie telefony, może to oznaczać lepszą cenę takiego używanego modelu na rynku wtórnym. Jeśli chcemy by nasz smartfon posłużył nam jako przenośne centrum rozrywki, sięgnijmy po telefony z dużą przekątną ekranu. Obraz na ekranie powinien być także perfekcyjnie widoczny w słoneczny dzień.

Niezwykle prosta zasada w przypadku gier i zdjęć, to duża ilość GB RAM oraz duża ilość dodatkowej pamięci. Telefony to oczywiście nie tylko ilość GB pamięci wewnętrznej czy rozdzielczość 4K. Warto więc dokładnie zastanowić się, jakiego telefonu szukamy oraz na co nas tak naprawdę stać. Najważniejsze jest jednak to, by nasz wybór miał sens oraz sprawił nam radość z użytkowania urządzenia w niedalekiej przyszłości. Trzeba o tym pamiętać, udając się na wirtualne zakupy do sklepu internetowego RTV Euro AGD.

