Święta w Plusie: Gigabajty, obniżki, zwrot gotówki i inne prezenty

Kto powiedział, że prezent pod choinkę nie może być praktyczny? Może, zamiast kombinować, zastanów się, czy bliscy potrzebują nowych telefonów. A może cała rodzina skorzysta ze zmiany abonamentu? Oszczędność to doskonały prezent na każdą okazję.

Plus daje klientom coś, czego nie ma żaden inny operator. Chodzi oczywiście o najszybszą w Polsce sieć 5G, działającą na częstotliwości 2600 MHz. Sprawdzaliśmy jej działanie w kilku polskich miastach i zrobiła na nas ogromne wrażenie. No bo kto by nie chciał mieć pół gigabita w telefonie? Od tamtej pory Plus jeszcze rozbudował infrastrukturę, więc z superszybkiego łącza mobilnego można skorzystać na większym terenie.

Abonament głosowy dla całej rodziny

W gwiazdkowej promocji Plus Abonament każdy, kto do początku stycznia zdecyduje się na dowolny abonament, dostanie dostęp do najszybszej w Polsce sieci 5G na cały okres trwania swojej umowy bez dodatkowych opłat. Nielimitowane rozmowy i SMS-y i MMS-y są oczywiście w cenie. Do tego w Plus Abonament dostępne są dodatkowe usługi, z których skorzysta cała rodzina – usługa VoD HBO Go i usługa muzyczna TIDAL, w której możesz nie tylko słuchać ulubionych płyt, ale też oglądać nagrania z koncertów i wideoklipy. W taryfie za 75 zł serwis muzyczny TIDAL jest na 24 miesiące bez opłat.

W ramach świątecznej promocji Plus przygotował także abonament z 24 GB internetu do wykorzystania i zniżką 20 zł na abonament, przez pierwsze 12 miesięcy zapłacimy tylko 50 zł, a po 12 miesiącach opata będzie wynosić 70 zł. W ramach tego abonamentu serwis muzyczny TIDAL dostępny jest przez 24 miesiące bez opłat.

To nie koniec. Opłaca się przenieść do Plusa całą rodzinę. Do abonamentu za 50 zł i wyższych w dowolnym momencie możesz dodać kolejne numery dla bliskich. Dodatkowe karty będą kosztować nawet o połowę mniej, niż gdyby każdy miał własny abonament. Sprawdź ofertę i…



Dwa razy więcej internetu pod choinkę

Chcesz podarować na gwiazdkę (komuś lub sobie) porządne mobilne łącze internetowe? Nie można lepiej trafić. Jeśli zrobisz to do początku stycznia, dostaniesz dwa razy więcej gigabajtów, niż nominalnie znajduje się w ofercie. Oczywiście przez cały okres trwania umowy będziesz mieć dostęp do najszybszej w Polsce sieci 5G bez dodatkowych opłat. Tym bardziej warto! Oferty wyglądają następująco:

za 40 zł dostaniesz 90 GB zamiast 45 GB;

za 50 zł dostaniesz 120 GB zamiast 60 GB;

za 70 zł dostaniesz 200 GB zamiast 100 GB, a do tego TIDAL na 2 lata za darmo.

Podane ceny uwzględniają 10 zł rabat za e-fakturę.

To nie koniec podarunków. Nowi klienci Plusa nie zapłacą za pierwszy miesiąc umowy. Jeśli zaś zmieniasz dostawcę internetu na Plusa, nie zapłacisz ani grosza przez całe 3 miesiące.



Prezent w Plusie na kartę



Przypominamy też, że od 5 listopada do 31 stycznia korzystający z Plusa na kartę mogą kupić sobie w prezencie aż 120 GB na 90 dni za jedyne 15 zł. Taka okazja nie trafia się codziennie.

120 GB zostało rozłożone na 3 paczki po 40 GB, przyznawane automatycznie co 30 dni. Opłata w wysokości 15 zł jest pobierana jednorazowo z Twojego konta, musisz więc zadbać o odpowiednie doładowanie. Promocję możesz aktywować w aplikacji Mobilny Plus Online albo kodem: *136*11*0060#.

Paczka 120 GB na 3 miesiące jest dostępna dla użytkowników taryf: Plus Elastyczna na Kartę, Prosto na Kartę i Nowy Plush. Szczegóły znajdziesz w regulaminie.

Zwrot gotówki lub dodatkowe urządzenie w prezencie za złotówkę

Prezenty od Plusa mogą przyjąć też bardziej namacalną postać. Jeśli chcesz pod choinką położyć nowy telefon, koniecznie sprawdź ofertę zwrotu gotówki (cashback). Do 24 grudnia program obejmuje aż 15 atrakcyjnych modeli. Możesz odzyskać 200 lub 400 zł, zależnie od modelu telefonu, który kupisz. Promocja kierowana jest do nowych i obecnych klientów Plusa, w ofertach abonamentowych oraz w ofercie bez kosztów abonamentu na raty 0%.

200 zł zwrotu otrzymasz po zakupie telefonów:

Zwrot wysokości 400 zł otrzymasz po zakupie modeli:

Po zakupie należy wysłać odpowiedni SMS, a następnie po otrzymaniu kodu i PIN-u udać się do bankomatu Euronet w celu wypłaty gotówki.

Kupując inne urządzenia, możesz liczyć na drugie urządzenie za złotówkę. Ta promocja dotyczy wybranych urządzeń firm Samsung, Huawei i Motorola.

Kupując w sklepie internetowym operatora Samsunga Galaxy A71 otrzymamy w prezencie za złotówkę drugi smartfon Galaxy A21s. Standardowo, Samsunga Galaxy A71 można kupić za 1 zł na start i np. 36 rat po 56 zł za sprzęt. Natomiast ten sam smartfon w zestawie z Samsungiem Galaxy A21s dostępny jest za 2 zł na start i 36 rat po 56 zł za całość.

Osoby, które wybiorą Motorolę moto g 5G plus lub Motorolę moto Edge z 5G otrzymają bezprzewodowe słuchawki Motorola Escape 220 za 1 zł.

Wybierając router domowy Huawei 5G CPE Pro 2, smartwatch Huawei Watch GT 2 Pro, głośnik Huawei Sound X lub słuchawki bezprzewodowe Huawei FreeBuds Pro klient otrzymuje w prezencie głośnik Huawei Mini Sound za złotówkę. Po zakupie smartfona Huawei P40 Pro lub laptopa Huawei MateBook X Pro i5 można odebrać aż dwa takie głośniki za 1 zł. Natomiast przy okazji świątecznego zakupu smartfona P40 można otrzymać słuchawki FreeBuds Pro w prezencie za 1 zł.

Szczegóły promocji znajdziesz na stronie operatora i w opisie promocji. Jest w czym wybierać!

Materiał powstał przy współpracy z operatorem sieci Plus.



Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: wł., Plus

Źródło tekstu: Plus