iPhone 13 - najnowsza wersja

Wielkimi krokami zbliża się premiera kolejnego modelu smartphone z logiem jabłuszka. Wiele osób z niecierpliwością oczekuje najdrobniejszych informacji, szukając jakichś przecieków. Jednak Apple zazdrośnie strzeże swojej tajemnicy. Jak to przed każdą wielką premierą, każdego dnia pokazują się przecieki, ujawniające rzekomo plany Apple, ale nadal nic oficjalnego nie słychać.

Oczywiście jak to z plotkami, część jest prawdziwa, a część bardzo mija się z prawdą. Im termin premiery jest bliższy, tym więcej spekulacji jest w internecie. Jak poprzednia wersja iPhone 12 tak iPhone 13 będzie można kupić w kilku rozmiarach i konfiguracjach. Tańsza wersja telefonu będzie posiadała aparat dwuobiektywowy. Rozmiary telefonu to 5,3 oraz 6,1 cala. Użytkownicy dostaną do dyspozycji pamięć wbudowaną 64, 128 lub 256 MB. Będzie to iPhone 13 PRO oraz iPhone 13 PRO MAX. W droższej wersji przewidziano nawet 1 TB pamięci. Co ciekawe najmniejsza dostępna pamięć ma wynieść 128 MB, ale pominięto 256 MB. Nie wiadomo jeszcze na 100%, na co firma się zdecyduje w nowym iPhone, na razie opieramy się o przecieki z najnowszego raportu.

Co przyniesie iPhone 13 pro?

Pierwsze co ma rzucić się w oczy w nowym iPhone 13 to całkiem nowy wyświetlacz z ekranem OLED oraz znacznie wyższym odświeżaniem. Według przecieków będzie to 120 Hz. Zastosowanie tej technologii pozwoli na obniżenie zużycia prądu, a to otwiera drzwi do całkowitej nowości w smartphonach – zawsze włączonego ekranu. Według różnych informacji bardzo wiele ludzi czeka na to rozwiązanie.

Zmiany, zmiany

Mimo że pierwsze przecieki mówiły o tym, że dostępna będzie opcja Touch ID, to jednak raczej można włożyć na półkę z bajkami. Niepotwierdzone źródła mówią, że rozwiązanie to było nawet w fazie testów, jednak ostatecznie nie znajdzie zastosowania w najnowszej wersji. W czasach gdy wiele osób ma na twarzy maseczki ten sposób odblokowania mógłby być problematyczny, ale oczywiście Apple miało rozwiązanie tego problemu i to oczywiście w taki sposób, aby na tym zarobić. Jaki? Bardzo prosty, od pewnego czasu telefon możne odblokować za pomocą Apple Watch. Idealny moment, aby znacznie zwiększyć sprzedaż tych zegarków. Tak właśnie działa Apple. Dostarcza doskonałe produkty i zawsze szuka sposobu, aby zarobić na nich jak najwięcej. Wiele osób czeka również na możliwość ładowania w porcie USB-C.

Nowe możliwości w fotografii

Wielu zmian nie powinniśmy się spodziewać. Za to całkowitą nowością ma być dodanie trybu portretowego działającego w trybie wideo. Możliwe, że wiele osób tego nie doceni, ale w dobie video konferencji prowadzonych z domu funkcja ta może mieć bardzo duże znacznie.

Całkiem nowy ekran!

Według przecieków nowy iPhone będzie dostępny z ekranami tej samej wielkości co iPhone 12, tym razem jednak na ekranie zobaczymy wyższa jakość i mniejsze wcięcie na przedni aparat. Nowe iPhone'y mają być wyposażone w technologię OLED LTPO. Ekran taki powinien zagwarantować odświeżanie na poziomie 120 Hz. W tym wypadku akurat Apple trochę zaspał, ponieważ na rynku już od dawna konkurencja posiada w swoich telefonach taką technologię. Zresztą Apple również posiada w swojej gamie urządzenia z takim ekranem. Warto zauważyć, że lepsze odświeżanie nie zawsze jest zauważalne od pierwszego wejrzenia. Jest to jednak zmiana tego typu, że jak cofniemy się o jeden krok do tyłu, to szybko zobaczymy różnicę.

Apple zdecyduje się na łączność satelitarną?

Macrumors iPhone 13 i inne modele z serii mają mieć wbudowany moduł i antenę, która ma umożliwić łączność satelitarną. Jak ten gigant technologiczny chce to zrobić? Bardzo prosto, zamierzać, skorzystać z satelitów krążących na niskiej orbicie. To właśnie za pomocą satelity, a nietradycyjnych masztów, jakie znamy nowy iPhone 13 miałby się łączyć z innymi telefonami. Oczywiście jak wszystko, co dotyczy tego telefonu, to również niepotwierdzone informacje

Jak nie macrumors iPhone 13 – to iPhone 12

Premiera iPhone 13 w RTV Euro AGD nadchodzi wielkimi krokami, mimo tego inne modele nadal prezentują bardzo wysoką jakość i pozostaną one dostępne w sprzedaży. Jeżeli do tej pory nie używaliśmy telefonów iPhone i chcielibyśmy z nimi zacząć przygodę, to idealny moment. Modela takie jak iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max czy iPhone 12 mini to bardzo dobre telefony, a będziemy mogli go kupić w bardzo dobrej cenie. Teraz po premierze iPhone 13 będzie je można kupić w sklepach w znacznie niższej cenie.

Dlaczego warto postawić na starszy model? Po pierwsze iPhone 12 dołączył już do telefonów, które obsługują 5G. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie niesie to korzyści, nie zauważa tego w życiu codziennym. Jednak w perspektywie kilku lat będzie to już standard i będzie zauważalne brak technologii wspierającej 5G.

Co jeszcze może zaoferować starsza wersja?

iPhone 12 ma szybkę pokrytą ceramiczną warstwą, a szkoło z tyłu jest również odporne. Design w serii 12 powrócił do swoich korzeni, kanciastych korzeni. To dla wielu ludzi wielka wartość, wiele osób z sentymentem wspomniała stare kształty telefonów.

Dobrą jest wodoodporność. Producent deklaruje, że telefon może znajdować się pod wodą na głębokości 6 metrów nawet pół godziny. Od iPhone'a 12 wprowadzono kompatybilność z urządzeniami takimi jak specjalne etui do ładowania, bezprzewodowe ładowarki. Możliwe to było po wprowadzeniu technologii MagSafe.

Premiera nowego telefonu to zawsze bardzo dobry moment na zakup telefonu w poprzedniej wersji. Dotyczy to nie tylko nowego iPhone'a, ale również innych modeli i sprzętów jak telewizory czy też konsole.

