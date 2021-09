Czym zachwyci nas iPhone 13?

Apple to jedna z nielicznych marek na świecie, która co rusz zachwyca nową premierą, wokół której nie można przejść obojętnie. Fani tej marki z pewnością nie przejdą obojętnie wokół najnowszego smartfona, czyli iPhone 13. Na ten model wielu wiernych miłośników marki czeka z utęsknieniem. Zacierają ręce, ponieważ już dawno chcieliby dotknąć, przetestować to wspaniale zapowiadające się urządzenie elektroniczne. Wciąż jednak, zamiast premiery, pojawiają się licznie pytania, spekulacje na temat osiągów telefonu, parametrów oraz wyposażenia. Ponadto, najbardziej zapaleni fani chcą wiedzieć, kiedy iPhone trafi w końcu do sprzedaży.

iPhone 13 - kiedy premiera i w jakim okresie można liczyć na przedsprzedaż?

Premiery kolejnych telefonów marki Apple zwykle wypatruje cały świat i to nie bez przesady. Z każdą nową premierą można dopatrywać się innowacyjnych rozwiązań na miarę XXI wieku. iPhone 13 to z pewnością kolejny ciekawy egzemplarz, któremu wielu użytkowników nie będzie mogło się oprzeć. Wielu ciekawych informacji można uzyskać na stronie macrumors iPhone, jednak te dostępne są w języku angielskim.

Warto wiedzieć, że pierwszy telefon marki Apple na rynku pojawił się aż 14 lat temu. Teraz, po tych kilkunastu długich latach, które owocowały w liczne, ciekawe, fantastyczne telefony, na rynek ma wejść najnowsza wersja - iPhone 13 w kilku wersjach.

Według najnowszego raportu oficjalna przedsprzedaż najnowszego smartfona marki Apple rozpocznie się już 17 września, z kolei w pełni oficjalna premiera zaplanowana jest na 24 września. Wszystkie telefony dostępne będą w różnorakiej kolorystyce, a także będzie można wybierać spośród kilku typów pojemności pamięci telefonu. Zanim nastąpi premiera, warto zapoznać się ze specyfikacją najnowszych telefonów.

iPhone 13 klasyczny, Mini, Pro oraz Pro Max

Nie ulega wątpliwości, że do sprzedaży 17 września trafi kilka fantastycznych telefonów marki Apple z najnowszej serii, czyli 13. iPhone swoje telefony podzielił standardowo na cztery wersje, czyli iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone klasyczny oraz iPhone Mini. Pomiędzy sobą różnią się one rozmiarami, które kolejno plasują się następująco: 6,7 cala, 6,1 cala, 6,1 cala, 5,4 cala. Telefony różnią się pomiędzy sobą ilością aparatów - nie ulega wątpliwości, że najwięcej ich posiada iPhone 13 Pro Max.

Ponadto, telefony dostępne są w zróżnicowanej wersji pamięciowej, a wygląda to następująco:

128 GB (iPhone klasyczny, Mini, Pro oraz Pro Max),

258 GB (iPhone klasyczny, Mini, Pro oraz Pro Max),

512 GB (iPhone klasyczny, Mini, Pro oraz Pro Max),

1 TB (iPhone 13 Pro oraz Pro Max).

iPhone 13 - specyfikacja najnowszego modelu

Ostatnie miesiące płynęły na spekulacjach, które dotyczyły najnowszego modelu smartfonu marki z nadgryzionym jabłuszkiem w logo, czyli iPhone 13. Mnóstwo portali określało go mianem przełomowym i wyjątkowym. Smartfony te wyposażone będą w technologię 5G, która szerzy się obecnie na całym świecie. Smartfon marki Apple będzie wspierał tę technologię poprzez łączność satelitarną. Pozwoli to z łatwością na wykonywanie połączeń do telefonów, które znajdują się poza zasięgiem. Według najróżniejszych przecieków, iPhone 13 posiadał będzie ultraszerokokątny obiektyw, co pozwoli na wykonywanie filmów nawet do 4K. W modelach najdroższych, czyli Pro znajdziemy teleobiektyw.

W iPhone 13 zauważymy mniejsze wcięcie w góry. W dalszym ciągu obowiązywało będzie USB C, choć przecieki pozwalają mieć nadzieję, że w przypadku kolejnych modeli Apple zdecyduje się na całkowitą rezygnację z portów. Nowe iPhone'y wyposażone będą w nietuzinkowy procesor A15 Bionic, który charakteryzuje się niezawodnością oraz niesamowitą wydajnością. Bateria też powinna zadowolić użytkowników - będzie najbardziej pojemna ze wszystkich dotychczasowych, a co za tym idzie - powinna całkiem długo trzymać zasilanie. iOS z pewnością już dawno prześcignął telefony z androidem.

Jakie innowacyjne rozwiązania przygotowała marka Apple?

Do innowacyjnych rozwiązań lidera na rynku należy zwiększona częstotliwość odświeżania, aż do 120 Hz. Ekran będzie automatycznie dostosowywał się do tego, co znajdzie się na ekranie. Dzięki temu rozwiązaniu jesteśmy w stanie zaoszczędzić sporo energii. Poprawione Face ID o nowy skaner pozwoli na trudniejsze włamania do telefonów. Nowy układ aparatów po skosie. Jak widać, warto zainwestować w ten wyjątkowy telefon, który oferuje ciekawe, innowacyjne rozwiązania, o których wielu z nas się nie śniło.

Sprawdzony, pewny, niezaprzeczalny wybór smartfonów marki Apple

Jak już zostało wyżej wspomniane, w przypadku iPhone'ów 13 będzie w czym wybierać. Przeróżne pojemności pamięci, przeróżne rodzaje kolorystyczne oraz cztery, wbrew pozorom bardzo wypasione wersje telefonów to ogromna okazja, by w końcu wymienić swój stary model na nowy. Zastanawiasz się, gdzie zakupić ten słynny telefon w najnowszej wersji? Z pewnością iPhone 13 w RTV Euro AGD dostaniesz bez większych problemów. Przygotuj odpowiednią kwotę i ruszaj po najnowszy iPhone 13 marki Apple.

