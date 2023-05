Pajacyki. Ukradł elektronikę chowając się w sklepie

By ukraść sprzęt elektroniczny, złodziej zastosował bardzo nietypową technikę. Wszystko nagrały kamery, ale mężczyzna i tak pozostaje nieuchwytny.

Policja w Ottawie opublikowała dzisiaj wizerunek mężczyzny, którego poszukuje od dłuższego czasu. Złodziej zastosował nietypową technikę okradania sklepów. Ukrył się on w jednym ze sklepów w miejscowości Kanata i pozostał w nim po jego zamknięciu, aby ukraść elektronikę.

Policja powiedziała, że ​​mężczyzna wszedł do sklepu na Earl Grey Drive w Kanata około godziny 21:30 dnia 26 lutego, a następnie ukrył się i nie opuścił go do czasu zamknięcia.

Pozostając w środku spakował kilka artykułów elektronicznych, a następnie przez nikogo nie zatrzymywany opuścił sklep, zabierając ze sobą sprzęt. Wszystko to wydarzyło się zanim punkt został ponownie otwarty.

Policja nie podaje wprawdzie, w którym sklepie mężczyzna dokonał kradzieży, ale komunikuje, że ​​był to numer 500 przy Earl Grey Drive. Walmart w Kanata Centrum to jedyny sklep pasujący do tego adresu.

Policja opisuje złodzieja jako 20-letniego czarnoskórego mężczyznę o wzroście około 1,80 m, szczupłej budowie ciała, ciemnych włosach.

W trakcie wchodzenia i opuszczania sklepu założone miał okulary. Kamery uchwyciły tez jego strój, a dokładniej czarną bluzę marki Adidas z białymi paskami umieszczonymi na ramionach, brązową kurtkę a także niebieską czapkę z literami „LA” z przodu.

