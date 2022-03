ZE PAK wesprze Ukrainę w połączeniu energetycznym z Europą

ZE PAK jest gotowy do modernizacji i uruchomienia na polskim odcinku linii energetycznej 750 kV łączącej nasz kraj z Ukrainą oraz przesyłu energii do ogarniętych wojną sąsiadów. Należąca do Zygmunta Solorza grupa energetyczna złożyła w tej sprawie wniosek do Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Herman Hałuszczenko, ukraiński minister energetyki, poinformował kilka dni temu, że Ukraina zwróciła się do krajów europejskich z wnioskiem o pilne zsynchronizowanie jej systemu energetycznego z siecią operatorów Unii Europejskiej. Potrzebne są do tego połączenia Ukrainy z krajami Unii Europejskiej. Polska może to zrobić m.in. poprzez istniejącą, ale niedziałającą obecnie linię 750 kV.

Z odpowiedzią na ten apel pospieszyła grupa elektrowni ZE PAK Zygmunta Solorza, która jest gotowa do podjęcia się w trybie natychmiastowym modernizacji i uruchomienia niewykorzystywanej linii łączącej Polskę z Ukrainą na odcinku polskim oraz przesyłu energii do Ukrainy.

ZE PAK w poniedziałek 28 lutego złożył już w tej sprawie wniosek do Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

W niedzielę ukraiński operator Ukrenergo skierował do Europejskiej Sieci Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych (ENTSO-E) prośbę o pilną synchronizację krajowego systemu z europejskim systemem CEN – w miejsce poradzieckiego IPS/UPS. Herman Hałuszczenko ogłosił też, że ukraiński system nie powróci do wykorzystania systemu IPS/UPS z Rosją i Białorusią.

ZE PAK (Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin) Zygmunta Solorza jest piątym pod względem wielkości producentem energii w Polsce. Od października 2012 r. spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W zeszłym roku grupa ZE PAK ogłosiła strategię przejścia na produkcję czystej energii i odejścia od węgla brunatnego. Jednym z elementów tego planu było uruchomienie ogromnej farmy fotowoltaicznej, która składa się z 155 554 modułów fotowoltaicznych o mocy 455 Wp każdy, zajmującej około 100 ha terenu.

Źródło zdjęć: ZE PAK

Źródło tekstu: ZE PAK, PAP