Zastrzegłeś PESEL? Ministerstwo przypomina o kluczowej kwestii

Zastrzeżenie numeru PESEL to jedna ze skuteczniejszych metod walki z oszustwami. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że jeśli chodzi o zastrzeżenie numeru, to można je cofnąć w dowolnym momencie. Ale nie każdy pamięta o jednym szczególe.

Należy jednak mieć świadomość, że ponowne jego zastrzeżenie już nie jest tak błyskawiczne. Ponowne zastrzeżenie PESEL-u może potrwać od 30 minut do 12 godzin.

Na zmianę statusu numeru PESEL trzeba czekać

Funkcję pozwalającą na zastrzeżenie numeru PESEL, znajdziemy w aplikacji mObywatel. Cofnięcie zastrzeżenia sprawia, że numer będzie odblokowany aż do momentu, kiedy go zablokujemy ponownie. Możemy także skorzystać z opcji czasowego cofnięcia zastrzeżenia, co umożliwia ustawienie terminu, do kiedy PESEL ma być zablokowany. Jest to bardzo wygodna opcja i pozwala na większą elastyczność, jeśli chodzi o bezpieczeństwo.

Nie raz się zdarza, że cofamy zastrzeżenie PESEL-u podczas zakupów sprzętu AGD lub w banku, podczas wypłaty środków lub zawierania niektórych umów z instrtucjami. Warto mieć świadomość tego, że będziemy musieli odczekać 30 minut lub więcej, zanim go ponownie zastrzeżemy.

Warto też pamiętać, że od 1 czerwca 2024 roku, w przypadku, kiedy ktoś zaciągnie kredyt na zastrzeżony PESEL, poszkodowany nie musi go spłacać. Z opcji zastrzeżenia PESEL-u skorzystało już 4 miliony Polaków.

Zobacz: Zrób to z PESEL-em. Historia mieszkanki Cieszyna dowodzi, że warto

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: FotoDax / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Minsterstwo Cyfryzacji