Nie tylko taksówki i hulajnogi. Z FREE NOW polecisz... balonem

FREE NOW to aplikacja dobrze znana osobom zamawiającym taksówki lub wynajmującym hulajnogi. Teraz firma proponuje nowy środek transportu – balon. Niestety tylko w jednym miejscu i tylko przez dwa dni.

Już za kilka dni na błoniach stadionu PGE Narodowy aplikacja FREE NOW zaoferuje swoim użytkownikom lot balonem po warszawskim niebie. Aby odbyć podniebny kurs, wystarczy zarezerwować go za darmo za pośrednictwem aplikacji.

W dniach 21-23 lipca w godzinach wieczornych użytkownicy FREE NOW będą mogli odbyć kurs balonem 60 metrów nad ziemią. Jak przekonuje firma, będzie to doskonała okazja, by podziwiać zachód słońca z widokiem na panoramę miasta i przyjrzeć się stolicy z niecodziennej, nowej perspektywy – z lotu ptaka!

Aby zarejestrować się na lot balonem, należy pobrać aplikację FREE NOW i gdy wyświetli się opcja przelotu balonem, wybrać preferowany dzień oraz godzinę lotu. Szczegóły dotyczące kursu i dokładnej lokalizacji strefy zostaną przesłane mailowo do użytkownika.

Liczba miejsc jest ograniczona, a sam lot zależny od warunków pogodowych.

Już teraz w 170 miastach Europy oprócz przejazdów z kierowcą oferujemy wszelkie opcje mikromobilności i carsharing. Naszą misją jest przekonywanie o multimodalnym korzystaniu z transportu, a co za tym idzie – ograniczenie liczby aut prywatnych na ulicach miast. Udostępniamy dziś darmowy lot balonem w Warszawie jako wyraz naszych starań, aby mieszkańcy dostrzegali, jak wiele opcji transportowych oferują ich miasta. Przy okazji chcemy zapewnić naszym użytkownikom nietypową atrakcję, dzięki której mają możliwość podziwiania piękna Warszawy z lotu… FREE NOW

– zachęca Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający FREE NOW w Polsce.

Ta nietypowa, letnia aktywacja dla użytkowników FREE NOW organizowana jest w największych miastach w Europie. Balon FREE NOW odwiedził już Mediolan oraz Dublin, a teraz zawita do Warszawy. Do końca roku pojawi się we wszystkich największych miastach, w których dostępne jest FREE NOW, m.in.: Madrycie, Paryżu, Londynie, Hamburgu, Lizbonie.

