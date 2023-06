Thermomix ma nowego rywala. Tworzy go uwielbiana w Polsce marka

Xiaomi zadebiutował na europejskim rynku ze swoim robotem Mijia, który już wkrótce może stać się głównym konkurentem Thermomiksa w świecie robotów kuchennych premium.

Już od dłuższego czasu wiadomo, że Xiaomi szykuje się do wprowadzenia na rynek swojego własnego robota kuchennego. W Europie nadal jednym z najczęściej wybieranych urządzeń jest Thermomix, a dokładniej jego najnowsza wersja, czyli TM6. Wszystko wskazuje na to, że Xiaomi wróci do swoich korzeni i z Niemcami powalczą ceną.

Xiaomi Mijia tańszy od Thermomiksa?

Wszyscy pamiętamy, jak to wyglądało, gdy Xiaomi wchodziło do Europy ze swoimi smartfonami. Chińskie przedsiębiorstwo kusiło konsumentów przede wszystkim niską ceną i opłacalnością. Okazało się to strzałem w dziesiątkę i pomimo tego, że ceny ich smartfonów z grubsza zrównały się z konkurencją, Xiaomi nadal pozostaje w czołówce producentów smartfonów na naszym rynku.

Wszystko wskazuje na to, że podobnie będzie w przypadku Xiaomi Mijia, który według oficjalnych doniesień będzie nieco tańszy niż flagowy produkt konkurencji. Widać to na przykładzie zagranicznej ceny. W Niemczech Mijia kosztuje 1200 euro. Z kolei Thermomix TM6 sprzedawany jest w cenie 1399 euro. Z kolei polska cena Thermomiksa, to 5995 złotych, więc można oczekiwać, że Xiaomi Mijia będzie o ponad tysiąc złotych tańszy. Robot dostępny jest w Chinach od 2022 roku i jego ceny na stronach aukcyjnych to około 4 tysiące złotych.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi