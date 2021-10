USA: Już przegraliśmy z Chinami w Sztucznej Inteligencji

Chiny wygrały wyścig w dziedzinie Sztucznej Inteligencji. Kto tak twierdzi? Chiny? Nie. Były dyrektor do spraw oprogramowania w amerykańskim resorcie obrony Nicolas Chaillan.

Rywalizacja Chin i USA o prymat na świecie coraz bardziej się zaostrza i to ten drugi kraj wykonuje nerwowe ruchy. Oczywiście ich szczyt był za rządów Donalda Trumpa, ale nie znaczy to, że teraz doszło do fundamentalnej zmiany. We wrześniu ze stanowiska dyrektora Pentagonu do spraw oprogramowania Nicolas Chaillan zrezygnował ze stanowiska. Już miesiąc później powiedział dlaczego. To efekt frustracji żółwim tempem technologicznej transformacji USA. Chaillan mówi wprost - w dziedzinie Sztucznej Inteligencji USA już przegrały. Przewaga Chin ma być w tym segmencie tak wielka, że już za 15 lat USA nie będą mogły nawet marzyć o powstrzymaniu Chin.

Nic nie wskazuje na to, by USA w ostatniej chwili dały radę nadrobić chociaż trochę dystansu. Co jest powodem? Chaillian mówi, że między innymi dyskusje o kwestiach etycznych. Zajmują one za dużo czasu. Jednocześnie dawny dyrektor w amerykańskim resorcie obrony nie rozumie, czemu Google wzbrania się przed współpracą z władzą. Amerykańskie firmy mają bowiem wybierać własny zysk ponad współpracę z wojskowymi. Poziom obrony przed cyberatakami ma być w instytucjach USA na równie słabym poziomie.

Zobacz: Chiny powoli dołączają do chipsetowej ekstraklasy

Zobacz: Chiny: zakaz ukrywania negatywnych recenzji i kłamania o ruchu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Pexels

Źródło tekstu: financial times, wł