Unia będzie stawiać ładowarki. Jedna na 60 km

Unia Europejska wykonuje kolejny krok w kierunku przystosowania infrastruktury drogowej krajów członkowskich do samochodów elektrycznych. Już wkrótce nie trzeba się będzie martwić o poziom naładowania auta podczas dłuższych podróży.

Dla nikogo nie powinna być już żadnym zaskoczeniem aktualna polityka Unii Europejskiej. Organizacja, w której w skład wchodzą kluczowe państwa Europy, chce doprowadzić do transformacji energetycznej. Ostatnio głośno jest o pakiecie "Gotowi na 55", proponującym szereg zmian, które mają przygotować kontynent na przejście na pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. W kwestii motoryzacji będzie politykom zależało na zastąpieniu aut spalinowych elektrycznymi.

Ładowarka do samochodów elektrycznych na każdej autostradzie

Takie przedsięwzięcie wiąże się z wieloma problemami, które trzeba rozwiązać, zanim obywatele Unii zostaną zmuszeni do masowej wymiany samochodów na modele elektryczne. Przede wszystkim pojazdy EV mają mocno ograniczony zasięg, jaki mogą przejechać na jednym ładowaniu, a w Europie brakuje gęstej infrastruktury ładowarek.

To już wkrótce może się zmienić, gdyż Unia Europejska dąży do tego, by do końca 2025 roku gotowa była infrastruktura ładowarek do samochodów elektrycznych na całej długości transeuropejskiej sieci transportowej. Nowa regulacja ma w zasadzie trzy główne cele i chodzi w niej o zmniejszenie odległości między kolejnymi ładowarkami wzdłuż autostrad w Europie, ułatwienie dokonywania płatności przy dystrybutorze oraz zapewnienie jasnej komunikacji cen i dostępności.

W praktyce odległość między kolejnymi ładowarkami będzie nie większa niż 60 kilometrów. Każdy dystrybutor będzie musiał oferować przynajmniej jedno stanowisko, gdzie moc wyjściowa będzie wynosić 150 kW. Co więcej, moc całego dystrybutora nie może być mniejsza niż 400 kW. Właściciele dystrybutorów będą musieli również zagwarantować możliwość zapłaty bezgotówkowej za ładowanie oraz wylistować ceny.

Źródło zdjęć: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Źródło tekstu: The Verge