Umowa Poczty Polskiej z Integrated Solutions na dostawę oprogramowania Microsoft za ponad 95 mln zł

Tuż przed końcem roku doszło do zawarcia jednej z największych umów na dostawę oprogramowania IT w Polsce. Jej wartość opiewa dokładnie na kolosalną kwotę 95 240 535,90 PLN.

Postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone było od września br. Umowa pomiędzy Pocztą Polską a Integrated Solutions została podpisane na okres 36 miesięcy. Obejmuje ona dostawę licencji wsparcia technicznego oraz wsparcia do usług pakietów biurowych, poczty elektronicznej oraz oprogramowania do posiadanych już stacji roboczych i serwerów. Umowa w swoim zakresie ma zabezpieczyć produkty i usługi na potrzeby całej Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A. tj. dla: Poczty Polskiej S.A., Banku Pocztowego S.A. oraz Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.

Podpisaliśmy umowę dotyczącą usług informatycznych w Poczcie Polskiej. Na podstawie przeprowadzonej szczegółowej analizy dotyczącej wykorzystania przez Spółkę oprogramowania firmy Microsoft, jako Zarząd doprowadziliśmy jednak ostatecznie do tego, że Poczta Polska w zakresie kontraktu odnoszącego się do wykorzystywania technologii Microsoft dokona blisko 30 mln zł brutto oszczędności wobec kosztów analogicznych dostaw ponoszonych w latach ubiegłych

Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej

Poczta Polska, jako największy operator logistyczny, a zarazem największy pracodawca w kraju z siecią ok. 7,5 tys. placówek posiada łącznie prawie 40 000 komputerów, ponad 20 000 tabletów do obsługi przesyłek oraz około 500 aplikacji i różnego typu oprogramowania IT.

Zobacz: Poczta Polska wprowadza odbiór paczki przy użyciu kodu PIN

Obecnie główne obszary biznesowe Poczty tj. obszar obsługi sprzedaży oraz obszar finansowy korzystają z oprogramowania Microsoft. Technologia tej firmy jest wykorzystywana do bieżącego funkcjonowania prawie 40 tys. stacji roboczych, które w szczególności wykorzystują system operacyjny oraz pakiet biurowy. Ponadto technologia jest wykorzystywana przez około 3 000 serwerów Poczty Polskiej, które obsługują zarówno kluczowe aplikacje Spółki, system do obsługi klientów w placówkach, system kadrowo-płacowy, system finansowo-księgowy jak i wspierające inne programy

Krzysztof Falkowski, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej

Spółka jest największym pracodawcą w kraju. Zatrudnia ok. 80 tys. osób, m.in. listonoszy, kurierów, kierowców, pracowników obsługi klienta, pracowników sortowni, informatyków. Obecnie Poczta – w ramach projektu Mobilny Listonosz – dostarcza średnio miesięcznie około 5 milionów przesyłek z elektronicznym potwierdzeniem odbioru (EPO) dla sądów, prokuratur oraz innych instytucji i firm, które wolą elektroniczną formę potwierdzenia. Pandemia koronawirusa przyspieszyła konieczność przeprowadzenia m.in. cyfryzacji usług.

Zobacz: Poczta Polska ułatwi dostęp online do usług dzięki profilowi zaufanemu i eFormularzom

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Poczta Polska

Źródło tekstu: Poczta Polska