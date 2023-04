Ukraińska armia sięga po nową broń. Dla ciebie to zabawka

Ukraińska armia korzysta ze Steam Decka. Jednak nie używa urządzenia do grania. Jego zastosowanie jest zupełnie inne.

Ukraińskie media opublikowały kilka zdjęć armii, która walczy z rosyjskim najeźdźcą. Możemy na nich zobaczyć sprzęt, z którego korzystają żołnierze. Jedna fotografia szczególnie zwraca uwagę, bo widzimy na niej Steam Decka. W jaki sposób korzysta z niego ukraińska armia?

Steam Deck w ukraińskiej armii

Chociaż Steam Deck to przede wszystkim urządzenie do grania w gry, to nie do tego używają go żołnierze zza naszej wschodniej granicy. Okazuje się, że urządzenie jest częścią systemu wojskowego Sablya, który służy między innymi do zestrzeliwania dronów.

Sablya to ukraińskie, zautomatyzowane, ale też zdalnie sterowane wieżyczki przeznaczone do montażu stacjonarnego (możliwy jest także montaż na pojazdach). Żołnierze obsługują je między innymi za pomocą kontrolera oraz monitora i właśnie tutaj znaleźli zastosowanie dla urządzenia Valve.

Operator wieżyczek może sterować nimi zdalnie z odległości około 500 metrów, właśnie dzięki Steam Deckowi. To dużo wygodniejsze niż korzystanie z laptopa. Dużą zaletą Steam Decka jest także system Linux, który pozwolił na łatwe dostosowanie oprogramowania urządzenia do obsługi wieżyczek.

