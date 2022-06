Thermomix, Lambo i kryptowaluty, w tle kryminalna historia

We Francji władze co jakiś czas organizują licytacje nieuczciwie zdobytego majątku przestępców. Czasem trafiają się prawdziwe perełki. Lambo, zegarek i... Thermomix z suszarką.

We Francji postrachem przestępców jest Agrasc. Nie jest to ani nazwa mitycznego potwora, ani francuska wersja programu Agrobiznes. To rządowa agencja zajmująca się zajmowaniem nielegalnie nabytego majątku przestępców. Potem Agrasc wystawia je na aukcje, a zysk przeznaczany jest na pomoc ofiarom przestępstw lub zadośćuczynienie państwu.

Używany Thermomix. Przestępca płakał jak oddawał

Agrasc się rozpędza z każdym rokiem. W 2021 francuscy urzędnicy zajęli 202 nieruchomości. Dla porównania w 2020 było to tylko 140 nieruchomości. Agencja zajmuje jednak także zupełnie inne rzeczy. Niczym dziwnym nie są drogie alkohole, samochody, czy elektronika.

Ponad 6 tysięcy osób przyszło na licytację luksusowego zegarka Richard Mille. Sprzedano go za 295 tysięcy euro. Samochód Lamborghini Aventador znalazł nowego właściciela za 227 tysięcy euro. Nie są to jednak tylko luksusowe przedmioty. Okazało się, że pewien przestępca wyjątkowo ukochał robota Thermomix. Dzieło niemieckiej techniki w komplecie z... suszarką do włosów poszło za 1600 euro. Wszystkie zakupy jednego dnia osiągnęły kwotę 2980000 euro.

Wszystko przyćmiła jednak aukcja kryptowaluty wartej 25 milionów euro. Był to precedens nie tylko na skalę Francji, ale całego świata. Z bardziej przyziemnych rzeczy można było okazyjnie kupić całe wyposażenie gabinetu dentystycznego.

Zobacz: Thermomix sprzedaje się za dobrze. Złe wieści dla chętnych

Zobacz: Thermomix ma nową alternatywę. Tworzy ją firma uwielbiana w Polsce

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: lejdd