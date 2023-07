Dadzą ci telewizor za darmo. Jest tylko jeden wymóg

Telly wprowadza w życie nową, być może rewolucyjną, strategię sprzedażową telewizorów. Samo TV będzie zupełnie darmowe, gdyż producent zarobi w inny sposób.

Gdy inni producenci podnoszą ceny za swoje telewizory, Telly wpadł na pomysł, by rozdawać je całkowicie za darmo. Najwidoczniej zdali sobie sprawę z tego, że mogą zarobić jednorazowo na sprzedaży urządzenia raz lub zarabiać na tym codziennie przez wiele lat — wystarczy niewielka inwestycja.

Telewizory za darmo, ale z reklamami 24/7

Telly już teraz zaczął wysyłać pierwsze darmowe telewizory do klientów ze Stanów Zjednoczonych. Firma zdradziła, że jest to nadal program beta, do którego pierwsi użytkownicy zostali zaproszeni, lecz nie wyjawiła, ilu ich jest. Stąd też nie wiemy, ile telewizorów zostało wysłanych w pierwszej partii projektu.

Wysyłane modele to 55-calowe urządzenia, wyświetlające obraz w rozdzielczości 4K. W zestawie znajduje się też drugi, o wiele mniejszy ekran, który posłuży do wyświetlania reklam. To właśnie dzięki temu rozwiązaniu sam telewizor jest darmowy. Jak donosi portal Variety klienci muszą wyrazić zgodę na warunki określone w regulaminie świadczenia usług przez firmę. Jeśli ktoś ich nie przestrzega, Telly może zażądać odesłania telewizora, w przeciwnym razie firma obciąży do 1000 USD kartę kredytową powiązaną z kontem klienta.

Jak się okazuje, zainteresowanie darmowymi telewizorami wyrażają głównie osoby młode. Dyrektor generalny Telly, Ilya Pozin, powiedział w rozmowie z TechCrunch, że już 250 000 osób zarejestrowało w kolejce po darmowe telewizory w ciągu pierwszych dwóch tygodni od rozpoczęcia rejestracji. Co więcej, dwie trzecie z tych klientów to przedstawiciele pokolenia milenialsów i gen z. Firma planuje wysłać 500 tysięcy darmowych telewizorów do końca bieżącego roku.

