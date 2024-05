Producent z Chin sponsorem Piłkarskiej Reprezentacji Polski. Umowa do 2026

Producent telewizorów, sprzętu audio i inteligentnych urządzeń dla domu – firma TCL – podpisał umowę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej (PZPN) i tym samym zyskał tytuł Partnera Reprezentacji Polski. Jej przedmiotem jest sponsoring Piłkarskiej Reprezentacji Polski. Umowa będzie obowiązywać do 31 lipca 2026 roku, z możliwością jej przedłużenia.

Cieszymy się, że tuż przed Mistrzostwami Europy reprezentacja Polski dokonuje poważnego wzmocnienia. Do grona partnerów drużyny narodowej dołącza firma TCL, uznana marka w branży RTV i AGD. To dla nas spore wyróżnienie, że firma, która chce rozwijać swoją pozycję w Polsce, właśnie w nas widzi ogromny potencjał marketingowy. Jesteśmy przekonani, że ta umowa zapewni same korzyści obu stronom