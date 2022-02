A czy Ty grasz w zielone? Bo MSI już niedługo zacznie

Tajwańska firma podejmuje kolejne kroki w kierunku dbania o środowisko i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Tym razem mowa o MSI oraz ich płytach głównych, które mają zużywać mniej papieru przy produkcji.

Planując kupno nowego komputera można zdecydować się na gotowy PC ze sklepu lub złożyć go samemu. Druga opcja chociaż zajmuje trochę czasu i wymaga wiedzy to przeważnie jest tańsza. Tak czy siak w obu przypadkach zostaje nam całe zatrzęsienie opakowań i instrukcji. Jeden z producent postanawia z tym skończyć.

MSI ograniczy zużycie papieru, ale co z plastikiem?

Gigant na rynku sprzętu komputerowego w postaci MSI zapowiedział, że rozszerza swoje działania mające na celu dbanie o środowisko. Tajwańczycy już do tej pory starali się redukować w swoich fabrykach zużycie energii i ograniczać generowane odpady, a prócz tego zwiększyli kontrole stosowanych substancji chemicznych.

Teraz przyszła pora na działania dotykające również nas - konsumentów. MSI zapowiedziało, że w niedalekiej przyszłości usunie zbędne papierowe załączniki z opakowań swoich płyt głównych. Mowa o programach lojalnościowy, ulotkach promocyjnych, katalogach produktowych oraz instrukcjach obsługi.

Nie ma się jednak czego bać - wszystkie informacje nadal mają być dostępne, po prostu w formie cyfrowej. Dokładniej pliku *.PDF. Dostać do nich będzie się można z oficjalnej strony MSI lub skanując specjalny kod QR nadrukowany na opakowaniu.

Trzeba przyznać, że to krok w dobrą stronę - zredukuje to zarówno zużycie papieru, jak i energii elektrycznej (przycięcie, wydruk). Pytanie co z plastikiem? Również nie jest on obojętny dla środowiska, a w przypadku płyt głównych mowa o całym zatrzęsieniu torebeczek na pojedyncze śrubki i akcesoria.

