Tajemniczy obiekt na plaży. Ludziom zakazano się zbliżać

Tajemniczy metalowy element został znaleziony przez mieszkańców Green Head w Australii Zachodniej, około 250 kilometrów na północ od Perth. Według doniesień obiekt o cylindrycznym kształcie ma około 2,5 metra szerokości i 3 metrów długości.

Na miejscu, niedługo po odkryciu, pojawiły się władze stanowe i federalne, aby zbadać obiekt w kształcie kopuły. Stwierdzono, że część maszyny nie pochodzi z samolotu.

We are currently making enquiries related to this object located on a beach near Jurien Bay in Western Australia.



The object could be from a foreign space launch vehicle and we are liaising with global counterparts who may be able to provide more information.



[More in comments] pic.twitter.com/41cRuhwzZk