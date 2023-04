Szczeciński wałek. Sprzedawali podrobioną elektronikę

Policja natrafiła na ślady przestępczego procederu, którego dopuścił się jeden ze sklepów w Szczecinie. Chodzi o akcesoria do urządzeń mobilnych.

Kupując akcesoria do swoich urządzeń mobilnych, klienci często stoją przed wyborem, czy wolą zapłacić za oryginalny produkt, czy przyoszczędzić nieco i wybrać zamiennik. Za oryginałem z pewnością przemawia jakość wykonania i pewność, że wszystkie parametry będą zgodne naszym urządzeniem. Gorzej, jeżeli klient zdecyduje się zakupić markowe akcesoria, a w rzeczywistości dostanie zwykłe podróbki.

Policja przechwyciła podrobione akcesoria

Jak poinformowali funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, udało im się przejąć i zabezpieczyć różnego rodzaju akcesoria do urządzeń mobilnych. Wspomniany sprzęt jest oznaczony znakami towarowymi różnych marek, lecz w rzeczywistości są to podróbki.

Podrobione towary były sprzedawane w jednym ze sklepów w centrum Szczecina. Policja zabezpieczyła 837 sztuk przedmiotów oznaczonych nielegalnie znakami renomowanych firm. Wartość podrobionych przedmiotów oszacowano na prawie 120 tysięcy złotych. Jak można zobaczyć na obrazku udostępnionym przez policję, wśród oferowanych towarów znajdowały się ładowarki do modelu Samsung Galaxy S8, kable do ładowania iPhone'a, obudowy do smartfonów Apple, kontrolery to PlayStation i wiele innych.

Źródło zdjęć: Shutterstock, policja

Źródło tekstu: Policja