Katastrofa samolotu z II Wojny Światowej. Nie żyje pilot

Tragiczna to była sobota w Langrick Road, w pobliżu stacji RAF, gdzie doszło do śmierci pilota wojskowego samolotu. Dochodzenie w sprawie zdarzenia trwa, a kondolencje złożyli nawet księżna i książe Walii.

Władze Wielkiej Brytanii, poinformowały, że pilot wojskowego samolotu zmarł, w wyniku katastrofy na polu, w pobliżu stacji RAF w Lincolnshire.

Wczoraj, w sobotę, brytyjskie służby ratunkowe nie miały łatwego dnia. Tuż koło południa, zostały wezwane do tragicznego wypadku przy Langrick Road w Coningsby. Z miejsca wszczęto dochodzenie, aby uciąć wszelkiego rodzaju niepotrzebne spekulacje i jak najlepiej zbadać przyczyny katastrofy.

- podano do publicznej wiadomości z miejsca zdarzenia.

RAF pilot dies after Spitfire crashes into field near airbase in Lincolnshire https://t.co/Ia9ZnH2liV