Poskłada pranie, zrobi obiad i posprząta. Bez zbędnego gadania

Dalsza część tekstu pod wideo

Nie ma co ukrywać, większość z nas byłaby zachwycona tego typu pomocą we własnym domu. Być może kiedyś doczekamy się czasów, kiedy tego typu robot stanie się częścią naszej codzienności.

Wielkofunkcyjne roboty to najnowsza inwestycja Jeffa Bezosa. Miliarder zainwestował w startup, który tworzy oprogramowanie do tego typu urządzeń, 400 mld dolarów.

Wiele firm pracuje nad robotami, które mogłyby wykonywać za nas szereg rozmaitych zadań, np. odmierzanie składników w restauracjach. Startup Physical Intelligence ma podobny cel. Chce stworzyć model robota wielofunkcyjnego, do ogólnego przeznaczenia. Jeden z filmów, opublikowanych na platformie X, pokazuje robota wyciągającego z suszarki pranie. Następnie, robot rozkłada je na stole, w celu złożenia.

At Physical Intelligence (π) our mission is to bring general-purpose AI into the physical world.



We're excited to show the first step towards this mission - our first generalist model π₀ 🧠 🤖



Paper, blog, uncut videos: https://t.co/XZ4Luk8Dci pic.twitter.com/XHCu1xZJdq