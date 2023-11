Znana aktorka pozywa platformę AI. Wykorzystali jej wizerunek

W ostatnim czasie namnożyło się prostych aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję. Niektóre grają nieczysto, by się wybić.

Sztuczna inteligencja jest coraz bardziej widoczną w naszym życiu. Deweloperzy chętnie sięgają po AI i implementują ją w swoich aplikacjach, co najczęściej odbywa się z korzyścią dla użytkownika. Niestety, postęp w tym segmencie i dostępność sztucznej inteligencji doprowadziły również do tego, że pojawia się coraz więcej nadużyć.

Scarlett Johansson pozywa twórców platformy AI

Sztuczna inteligencja daje nam niemal nieograniczone możliwości. Jest ona w stanie przeanalizować głos, mimikę i wygląd aktora, by je bezbłędnie odtworzyć. Być może wkrótce będziemy w stanie przywrócić na scenę zmarłych artystów, choć wiąże się z tym wiele kwestii natury moralnej, szczególnie że możne to prowadzić do nadużyć.

Ostatnio jedna z platform napędzanych sztuczną inteligencją była reklamowana wizerunkiem Scarlett Johansson, aktorki znanej m.in. z roli Czarnej Wdowy w filmach Marvela. 22-sekundowa reklama zawierała znane nagranie artystki zza kulis filmu Czarna Wdowa. Po chwili jej rysy twarzy oraz głos zmieniły się na wygenerowane przez AI, tym samym reklamując aplikację Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar, dostępną w App Store i Google Play.

Przedstawiciele Scarlett Johansson potwierdzili, że aktorka nie jest twarzą aplikacji, nie wyrażała zgody na wykorzystanie nagrania ani wizerunku, oraz nie podpisywała żadnej umowy z twórcami platformy. Jej prawnicy postanowili pozwać osoby odpowiedzialne za Lisa AI za bezprawne wykorzystanie wizerunku aktorki. Deweloperzy aplikacji usunęli już reklamę.

Scarlett Johansson nie jest jedyną sławną osobą, której wizerunek został wykorzystany w taki sposób i wygląda na to, że coraz częściej będzie dochodziło do tego typu sytuacji. Niedawno po sieci krążyło nagranie, na którym Tom Hanks promował jakiś plan dentystyczny. Sam aktor odniósł się do tego, ostrzegając swoich fanów, że nie ma on z tym nic wspólnego, a reklama została wygenerowana przez sztuczną inteligencję.

