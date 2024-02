Były rząd PiS ma problem. Wszystkiemu winny Netflix

Stowarzyszenie Filmowców Polskich poinformowało o złożeniu zawiadomienia do prokuratury o podejrzenie przestępstwa. Według nich praca twórców filmów nie jest odpowiednio kompensowana przez platformy streamingowe.

Już dwa tygodnie temu profil Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych (ZAPA) podał ciekawe statystyki. Według ich danych tylko w pierwszej połowie 2023 roku polskie produkcje były oglądane przez 544 miliony godzin na samej platformie Netflix. Zauważają, że pomimo takiej popularności polskich dzieł, ich twórcy nie zostali właściwie wynagrodzeni. Możliwe, że sprawą zajmie się teraz prokuratura.

Polscy filmowcy mają dość. Złożyli zawiadomienie do prokuratury

W sprawę zaangażowało się również Stowarzyszenie Filmowców Polskich, którzy poinformowali wczoraj o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na zaniechaniu przyjęcia dyrektywy unijnej wprowadzającej tantiemy z Internetu. W poście na Facebooku przypominają o tym, że Unia Europejska już dawno przyjęła dyrektywę zapewniającą odpowiednie i proporcjonalne wynagrodzenie dla twórców od serwisów streamingowych.

Termin wdrożenia wspomnianej inicjatywy minął już dawno, bo 7 czerwca 2021 roku. Co więcej, Polska jest jedynym członkiem Unii Europejskiej, który tej dyrektywy jeszcze u siebie nie wdrożył, co skutkuje olbrzymimi stratami finansowymi filmowców. Jak zauważa profil Stowarzyszenie Filmowców Polskich, za niedostosowanie się do unijnego przepisu grożą Polsce kary. W tym momencie sięgają one już 13 milionów euro i stale rosną.

Zawiadomienie do prokuratury obejmuje zwrócenie się o zbadanie przebiegu spotkania ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego z szefem platformy Netflix. SFP podejrzewa, że to właśnie po tym spotkaniu zrezygnowano z wprowadzenia unijnej dyrektywy w życie. Projekt wdrożenia unijnego prawa powstał w czerwcu 2022 roku, przygotował go Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński.

Jak dalej podaje SFP, 5 grudnia 2022 roku doszło do wcześniej wspomnianego spotkania Morawieckiego z szefem Netfliksa, a trzy dni później premier wniósł o zrezygnowanie z projektu przepisu.

Zobacz: Koniec z laptopami dla uczniów? Rząd PiS zawalił sprawę

Zobacz: Lubisz Japonię? W takim razie Seasonic ma coś dla Ciebie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: ezp / Shutterstock.com, rafapress / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Stowarzyszenie Filmowców Polskich