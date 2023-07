Rosyjska fabryka trolli, należąca do Jewgienija Prigożyna, została zamknięta. To prawdopodobnie pokłosie niedawnego buntu Grupy Wagnera.

Rosyjska fabryka trolli, która należała do Jewgienija Prigożyna, została zamknięta. Holding medialny poinformował o zakończeniu swojej działalności. To prawdopodobnie pokłosie niedawnego buntu Grupy Wagnera, która również należy do niedawnego przyjaciela Putina.

Koniec rosyjskiej fabryki trolli

Rosyjska fabryka trolli, znana oficjalnie jako Agencja Studiów Internetowych, rozpoczęła swoją działalność w 2013 roku. Polegała ona na tworzeniu fikcyjnych kont w mediach społecznościowych i masowej produkcji komentarzy, w tym przede wszystkim treści prorządowych i przeciw opozycji.

Z czasem działania holdingu zostały rozszerzone niemal na całym świat. Już kilka lat temu USA zablokowały fabrykę trolli i inne firmy Progiżyna w związku z próbami ingerencji w wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku.

Teraz holding ogłosił swoje zamknięcie, ale nie podano oficjalnej przyczyny. Już wcześniej media wchodzące w skład grupy zostały zablokowane przez rosyjskie władze w związku z buntem Jewgienija Prigożyna i należącej do niego Grupy Wagnera. Prawdopodobnie holding nie miał żadnego wyboru, a dalsza działalność nie była możliwa. Według plotek aktywa firmy zostaną przejęte przez Jurija Kowalczuka, bliskiego przyjaciela Putina.

