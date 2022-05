Rosja. Ukradł PlayStation 4 w Ukrainie, ale nie to szokuje najbardziej

Rosja to stan umysłu. Idealny dowodem na to jest Rosjanin, który z Muriapola ukradł konsolę PlayStation 4, a teraz prosi swoją ofiarę o hasło do konta, bo nie może zagrać w gierkę.

Rosjanie, w trakcie swojego bestialskiego ataku na Ukrainę, wielokrotnie udowodnili już, że są całkowicie odklejeni od rzeczywistości. Jednak taka bezczelność, jaką zaprezentował jeden z nich, jest wręcz szokująca.

Ukradł PS4 i prosi ofiarę o hasło

W kategorii największych absurdów wysokie miejsce zajmuje Rosjanin, który w Mariupolu ukradł konsolę PlayStation 4. Samo w sobie jest to oburzające, ale na tym irracjonalność sytuacji się nie kończy. To dopiero początek, bowiem złodziej napisał wiadomość e-mail do swojej ofiary z niecodzienną prośbą.

Rosjanin poprosił e-mailowo Ukraińca, któremu ukradł konsolę PlayStation 4, o kod do PlayStation Network. Gdy ten odmówił, to złodziej dodał, że chce tylko hasło, aby dostać się do ukrytych gier i nie potrzebuje jego e-maila. Jakby tego było mało, to w kolejnej wiadomości zastanawia się, czy jego ofiara jeszcze żyje, skoro mu nie odpisuje.

У людини з Маріуполя русня вкрала пс4, а тепер пише на пошту і просить пароль від акаунту. pic.twitter.com/oTjCYuiEkl — Ostapenko (@OstAnatoliy) May 29, 2022

Naprawdę nie wiem, jak można to skomentować. Najlepiej będzie chyba zostawić to bez komentarza. Możecie go dopisać sobie sami.

Źródło zdjęć: charnsitr / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Twitter