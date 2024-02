W Polsce padły piękne rekordy. Chodzi o prąd

Pierwszy weekend lutego 2024 był wyjątkowo dobry dla polskiej energetyki. Farmy wiatrowe ustanowiły kilka rekordów.

3 i 4 lutego 2024 w Polsce minęły pod znakiem dość silnych wiatrów. Dla nas to były nieprzyjemne, ale stanowiły siłę napędową dla farm wiatrowych. Wiatraki wyprodukowały mnóstwo odnawialnej energii, czym ustanowiły trzy rekordy – chwilowy, godzinowy i dzienny – tego samego dnia.

To nadal nie koniec dobrych wiadomości. Choć w sieci było relatywnie dużo energii ze źródeł odnawialnych, nie było konieczne ograniczenie pracy turbin. W przeszłości niestety takie sytuacje miały miejsce, ale w miniony weekend nic nie poszło na marne.

Wiatraki wykręciły rekord

Rekordy w generowaniu energii ze źródeł odnawialnych padają w Polsce dość często, ale sobota 3 lutego na pewno zapisze się w historii na dłużej dzięki trzem rekordom. Turbiny pracowały wydajnie i równomiernie jak nigdy wcześniej. Farmy wiatrowe w Polsce są w stanie generować łącznie około 10 GW mocy, a przez całą sobotę, godzina po godzinie, generowały ponad 8 GW. To dało w sumie 199,1 GWh w sobotę.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne podały, że rekord mocy chwilowej padł w sobotę o godzinie 12:15. Moc pracy turbin sięgnęła wtedy 8504 MW. W ciągu godziny między 12:00 i 13:00 wytworzyły 8493 MWh energii elektrycznej.

W weekend zapotrzebowanie na energię elektryczną jest zwykle niskie, bo nie pracuje przemysł. Bloki węglowe zaś pracowały z minimalną mocą (minimum techniczne), ale wyłączenie ich byłoby nieopłacalne. Szczęśliwie nie było potrzeby, by zatrzymywać turbiny wiatrowe. Nadwyżki generowanej energii były eksportowane do naszych sąsiadów, głównie do Czech i Słowacji.

W niedzielę produkcja energii elektrycznej z polskich farm wiatrowych również była wysoka, ale nie dogoniła sobotnich wyników. Niemniej niebawem padną kolejne rekordy, bo elektrownie korzystające ze źródeł odnawialnych są rozbudowywane. Jeśli interesuje Cię udział energii z różnych źródeł w sieci energetycznej, polecam lekturę artykułu o portalu zielonegodziny.pl.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: vivooo / Shutterstock

Źródło tekstu: Energetyka24