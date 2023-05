PKP z ważną zmianą. Częstsze pociągi podczas wakacji

PKP szykuje nowy rozkład jazdy na letnie miesiące. Klienci będą mogli o wiele łatwiej dotrzeć do miejscowości nadmorskich. Dla pasjonatów wspinaczek górskich też coś się znajdzie.

PKP Intercity ogłasza swoją nową ofertę. Teraz Polacy zainteresowani podróżami koleją będą mieli więcej wygodnych połączeń przez okres wakacyjny. Dotyczy to zarówno nadmorskich miejscowości, jak i górskich celów podróży. Przykładowo, pojawi się aż 58 dodatkowych połączeń do i z Trójmiasta.

PKP Wprowadza więcej połączeń wakacyjnych.

Pasażerowie z Warszawy będą mieć do dyspozycji aż 33 pary połączeń z Trójmiastem dziennie, czyli o 7 więcej niż przed wakacjami i 3 więcej, niż w analogicznym okresie przed rokiem. Mieszkańcy stolicy będą mogli skorzystać też z 28 par połączeń do Krakowa, tj. o 3 więcej niż w ubiegłym roku i 17 par pociągów do Katowic.

Co więcej, mieszkańcy stolicy od 22 czerwca będą mogli skorzystać z pociągu EIC Tatry oraz IC Karłowicz, jak również z kursujących w relacji Gdynia – Zakopane – Gdynia, składów TLK Karpaty i TLK Małopolska. Pierwszy z pociągów pojedzie trasą przez Częstochowę, a drugi przez Włoszczowę Północ.

Z kolei mieszkańcy Wielkopolski, by dotrzeć do nadmorskich miejscowości takich jak Ustka, Kołobrzeg, Szczecin czy Trójmiasto będą mogli skorzystać łącznie z 28 połączeń na dobę. Przykładowo Poznań z Trójmiastem obsłużą dodatkowe pociągi: IC 15146 oraz IC Bałtyk - BIS. Oba składy będą kursowały w każdą niedzielę od 25 czerwca do 27 sierpnia.

Tymczasem Krakowiacy zyskają łatwiejszy dostęp w góry. Dotychczasowe pociągi do Krynicy-Zdrój: IC Malinowski, TLK Małopolska oraz TLK Karpaty rozpoczną kursowanie wcześniej, niż pierwotnie planowano, czyli już od 15 czerwca. Z kolei nad morze krakowianie będą mogli wybrać się sezonowym pociągiem TLK Jamno. Skład kursować będzie w relacji Kraków – Ustka w piątki, a wracać do stolicy Małopolski w niedziele. Po drodze zatrzyma się m.in. w Poznaniu czy Wrocławiu.

Nie będzie można jeszcze korzystać ze stacji Zakopane, a ze specjalnej stacji tymczasowej Spyrkówka. Wszystko ze względu na intensywne prace modernizacyjne na linii kolejowej Kraków – Zakopane.

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: Materiały prasowe