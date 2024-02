PKP Intercity wdraża system CRM

PKP Intercity ogłasza uruchomienie postępowania zakupowego na system CRM, wykorzystujący funkcjonalności oparte o AI. Wdrożenie nowego narzędzia pozwoli na zwiększenie efektywności realizowanych procesów w obszarach: marketing, sprzedaż i obsługa klienta, co przyczyni się do podniesienia standardu obsługi pasażerów.

PKP Intercity ma świadomość, że wiele z ich systemów wymaga zmian, by zapewnić klientom komfortową podróż od momentu kupna biletu, aż po wysiadkę na przystanku. Nowy system klasy CRM pozwoli PKP Intercity na gromadzenie w jednym miejscu informacji o historii zakupów i interakcji z klientami. Dzięki temu, oferty i wsparcie będą lepiej dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego pasażera.

Istotnym krokiem będzie integracja CRM z kanałami komunikacji z klientami, dzięki czemu podróżni będą mogli doświadczyć bardziej spójnej i kompleksowej obsługi. Nowe kanały interakcji, takie jak chat lub chatbot, umożliwią pasażerom szybki i skuteczny kontakt z przewoźnikiem. Pasażerowie będą otrzymywać wiadomości o aktualnych promocjach i kierunkach podróży, dostosowanych do ich indywidualnych preferencji. Wspomniane rozwiązanie pomoże także w zwiększeniu roli automatyki w procesach sprzedażowych, marketingowych i obsłudze podróżnych.

Chcemy, aby każda podróż z PKP Intercity była nie tylko bezpieczna i komfortowa, lecz także dopasowana do indywidualnych potrzeb naszych pasażerów. Wdrożenie systemu CRM to dla nas krok ku jeszcze bardziej personalizowanej obsłudze i lepszemu rozumieniu oczekiwań naszych klientów. To inwestycja w satysfakcję i wygodę podróżnych, którzy dzięki temu będą mogli korzystać z ofert skrojonych na miarę ich potrzeb oraz łatwiej komunikować się z nami, korzystając z różnych kanałów. To także nasz wkład w rozwój cyfrowych technologii w sektorze kolejowym