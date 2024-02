Pepco wycofuje produkt z oferty. Jest niebezpieczny

PEPCO zostało zmuszone do wycofania jednej ze swoich zabawek dla dzieci. Przedmiot okazał się być niebezpieczny i mógł stać się przyczyną oparzeń.

PEPCO jest sklepem znanym ze swojego szerokiego asortymentu. Na półkach znajdziemy niemal wszystko, w tym również zabawki dla dzieci. Niestety, sieć nie ma ostatnio najlepszego czasu, gdyż 13 lutego ze sprzedaży wycofano puzzle piankowe dla dzieci. Teraz z oferty wyleciała kolejna, potencjalnie niebezpieczna zabawka.

PEPCO wycofuje niebezpieczną zabawkę

PEPCO wydało oficjalny komunikat, w którym informuje, że dotychczas dostępna u nich zabawka o nazwie "Zdalnie sterowana koziołkująca pszczoła" o kodzie PLU 596565 zostaje wycofana ze sprzedaży "w trosce o bezpieczeństwo klientów". Urządzenie miało nie spełniać standardów firmy.

Zabawka miała nagrzewać się do niebezpiecznej temperatury, co w kontakcie ze skórą mogło wywoływać oparzenia. Sieć sklepów apeluje do klientów, którzy nabyli zabawkę, by pod żadnym pozorem z niej nie korzystali. Firma zobowiązała się do zwrotu pieniędzy za zakupiony przedmiot. Jeżeli nie masz już paragonu, to i tak nie masz się czym martwić. PEPCO wypłaci pełną kwotę zakupu nawet bez dowodu zakupu. Zwrotu można dokonać w dowolnym sklepie PEPCO w Polsce.

Zobacz: ChatGPT pisze prace za studentów? Rząd już się za nich zabrał

Zobacz: Chiny podały ważną datę. Sprowadzą na Ziemię ładunek z Księżyca

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Longfin Media / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PEPCO