Implozja łodzi podwodnej – co to? Znamy los OceanGate Tytan

Amerykańska marynarka prawdopodobnie zarejestrowała moment eksplozji lub implozji okrętu podwodnego Tytan, należącego do OceanGate Expeditions. Czym jest implozja? Wyjaśnijmy.

Niestety, potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Znaleziono szczątki okrętu podwodnego Tytan, który miał zabrać kilka osób do wraku Titanica. Wszyscy pasażerowie zginęli, w tym miliarder i podróżnik Hamish Harding, który ma na swoim koncie kilka rekordów Guinessa. Okazuje się, że moment implozji lub eksplozji prawdopodobnie zarejestrowała amerykańska armia.

US Navy słyszało wybuch Tytana

Okazuje się, że amerykańska marynarka prawdopodobnie usłyszała moment zniszczenia okrętu podwodnego Tytan. W tym celu wykorzystano tajny system stworzony do wykrywania wrogich okrętów podwodnych. US Navy rozpoczęło nasłuchiwanie zaraz po tym, jak utracono łączność z załogą Tytana.

System, niedługo po zaginięciu okrętu, wykrył dźwięk, który — jak podejrzewano — był eksplozją lub implozją Tytana.

US Navy przeprowadziła analizę danych akustycznych i wykryła anomalię zgodną z implozją lub eksplozją w ogólnym sąsiedztwie obszaru, gdzie znajdowała się łódź podwodna Titan, kiedy utracono łączność.

- powiedział przedstawiciel marynarki.

Wojsko nie potraktowało tego jako ostateczny dowód na zniszczenie okrętu. Pomimo tego informacje na ten temat zostały przekazane służbom, które zajmowały się poszukiwaniem zaginionych. Dzisiaj, gdy już wiemy, że doszło do zniszczenia pojazdu, teoria o szybkiej implozji lub eksplozji wydaje się bardzo prawdopodobna.

Implozja okrętu podwodnego – co to?

Chyba każdy zna doskonale, nawet jeśli niekoniecznie umie je zdefiniować, zjawisko eksplozji. Najprościej rzecz ujmując, jest to wydzielenie dużych ilości energii. Implozja to zasadniczo przeciwieństwo eksplozji, aczkolwiek dalej obejmuje wybuch. Tylko fala uderzeniowa skierowana jest do środka, przez co obiekt, mówiąc obrazowo, rozpada się na skutek ściśnięcia.

Do implozji dochodzi, gdy ciśnienie ośrodka (otoczenia) znacząco przewyższa ciśnienie we wnętrzu implodującego obiektu – a to wypisz, wymaluj sytuacja w przypadku pechowej łodzi OceanGate. Ciśnienie na dnie zbiornika wodnego jest bowiem równe sumie ciśnienia atmosferycznego i hydrostatycznego dla wody o danej wysokości słupa. Tak więc na głębokości 3800 metrów jest dokładnie 381 razy wyższe niż na powierzchni.

Kadłub jednostki nie wytrzymał naporu wody i tragedia gotowa. Małym pocieszeniem może być fakt, że zjawisko było niewątpliwie bardzo gwałtowne. Z obliczeń wynika, że mogło trwać około 30 milisekund, co daje 3/100 sekundy. Pasażerowie nie mieli szans, by choćby zdać sobie sprawę z tego, co się właśnie dzieje. Ich los jest więc tragiczny, ale nie cierpieli tak, jak mogliby konając z braku tlenu.

