Nowoczesna fabryka pod Łodzią zatrudni mnóstwo ludzi

Nowoczesny zakład JTI w Starym Gostkowie będzie jeszcze większy. Tylko w tym roku w fabryce wyrobów nowatorskich ma przybyć w sumie dwustu nowych pracowników. Będą oni częścią kompleksu, który jest największym tego typu zakładem firmy JTI na świecie.

1,3 miliarda dolarów — tyle wynosi łączna wartość inwestycji JTI w kompleks produkcyjny w Starym Gostkowie koło Łodzi. To największy zakład tej firmy na świecie. W ostatnim czasie JTI stworzyło tam także Fabrykę Wyrobów Nowatorskich. W sumie cały kompleks daje pracę 2000 osób z okolic. Kolejne 200 osób znajdzie pracę w 2023 roku tylko w Fabryce Wyrobów Nowatorskich.

JTI rozbudowuje pod Łodzią technologiczne imperium

Laserowe skanery, roboty zarządzające magazynowaniem produktów, autonomiczne wózki widłowe — to tylko część rozwiązań zastosowanych w tej fabryce. Mieliśmy możliwość zobaczyć to miejsce na żywo i zdecydowanie robi ono wrażenie pod kątem wykorzystanych technologii. Jak wygląda taka fabryka? Zapytaliśmy o to przedstawicieli JTI Polska w naszym materiale wideo:

Łączna powierzchnia wszystkich fabryk w Starym Gostkowie to 155 526 metrów kwadratowych. Obecnie ponad 97% produkcji z Fabryki Wyrobów Nowatorskich trafia na eksport. Wśród nich są także wkłady do debiutującego ostatnio w Polsce podgrzewacza tytoniu Ploom X. Nasza recenzja tego urządzenia już wkrótce pojawi się na łamach portalu.

Nasza wizyta w Fabryce Wyrobów Nowatorskich była związana właśnie z premierą podgrzewacza Ploom X. Urządzenie zadebiutowało dwa lata temu w Japonii, natomiast rok temu trafiło do wybranych krajów Europy. Teraz jest także dostępne w Polsce. Do Ploom X oferowane są specjalne, produkowane właśnie w Fabryce Wyrobów Nowatorskich w Starym Gostkowie, wkłady tytoniowe w kilku wariantach smakowych.

