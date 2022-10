Kupił drogą elektronikę. Co dostał, sami spójrzcie

Wpychanie rozmaitych wypełniaczy do pudełek po drogiej elektronice to sztuczka wywodząca się jeszcze z lat 90. minionego wieku, ale, jak widać, wciąż z powodzeniem stosowana. Wydawałoby się jednak, że o ile w tak brawurowy sposób przekręcić może kogoś przypadkowy handlarz w serwisie ogłoszeniowym, o tyle kupując w renomowanym sklepie, jesteśmy bezpieczni. Nic bardziej mylnego.

NuclearInnardsBeep, jak przedstawia się poszkodowany mężczyzna, zamówił kartę graficzną GeForce RTX 4090 w sklepie Newegg. Dla nieświadomych: nie jest to bynajmniej garażownia, a spółka, która w 2021 roku wykazała blisko 2,4 mld dol. przychodu. Mimo to, zamiast upragnionej grafiki, otrzymał pudło wypełnione ołowianymi odważnikami, na co skarży się na forum reddit.

We are in contact with @Newegg pertaining to the latest controversy and are investigating now. Likely will update in next HW News if we have one. We hope the user sees we want to buy the weights off of them for the video. Context: https://t.co/4jckEePxpu