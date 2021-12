Konkurs na Młodzieżowe Słowo Roku jest dla boomerów. Mam na to dowód

Rozstrzygnięto konkurs na Młodzieżowe Słowo Roku 2021 roku. Wygrało słowo, którego nikt nie używa. To dlatego, że to plebiscyt dla boomerów. Z młodzieżą ma coraz mniej wspólnego.

Konkurs na Młodzieżowe Słowo Roku 2021 został rozstrzygnięty. Pierwsze miejsce zajęło słowo śpiulkolot, które oznacza po prostu miejsce do spania i pochodzi od słowa śpiulkać, czyli spać. Szkoda, że praktycznie nikt z niego nie korzysta, a już na pewno nie młodzież.

Nie ma co ukrywać, do młodzieży już się nie zaliczam. Pomimo tego przesiaduję wieczorami np. na Twitchu, gdzie osób ode mnie młodszych jest całkiem sporo. Nietrudno nie zauważyć, że tegoroczny zwycięzca konkursu na Młodzieżowe Słowo Roku nie został przyjęty z wielkim entuzjazmem. Wiele osób twierdzi, że słowo to nie jest praktycznie używane, a na wyróżnienie zasługiwały inne, które były w tym roku nominowane.

Jak to się stało, że śpiulkolot wygrał?

Odpowiedź na to pytanie podsyła PWN, czyli organizator konkursu. Okazuje się, że na słowo śpulkolot głos oddało zaledwie 9656 osób. Pomimo tego wystarczyło to do zgarnięcia pierwszego miejsca. To tylko pokazuje, że konkurs nie jest szczególnie popularny. O ile wiele osób o nim wie, tak niewiele oddaje głos, a już na pewno niewiele wśród głosujących jest rzeczywistej młodzieży.

Potwierdza to prof. Wileczek w rozmowie z serwisem Bankier.pl. Przyznała ona, że na zwycięskie słowo głosowało najwięcej osób powyżej 18. roku życia. To tylko pokazuje, że śpiulkolot to wymysł tej trochę starszej młodzieży. Kolejnym dowodem jest aż trzecia lokata powiedzenia "twoja stara", które przecież nie jest nowe i funkcjonowało już kilkanaście lat temu. Sam używałem go jeszcze jako nastolatek.

W sumie w konkursie głos oddało zaledwie 34855 osób. Czy to wystarczy, aby rzeczywiście mówić o Młodzieżowym Słowie Roku? Mam wątpliwości.

