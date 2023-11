Kula ognia spadła na auto. Sensacyjne doniesienia z Francji

Do dość niecodziennego wydarzenia miało dojść w Strasburgu. Pierwsze analizy wskazują na to, że w samochód uderzył fragment meteorytu.

Ostatnio w mieście Strasburg w północno-wschodniej Francji doszło do mało prawdopodobnego wydarzenia. W jeden z zaparkowanych samochodów miał uderzyć meteoryt. Póki co, służby nie znalazły obiektu, co rzuca cień na całą teorię.

Meteoryt uderzył w samochód? Śladów obiektu brak

Jak podaje francuska straż pożarna, autorem dziury o średnicy około 50 centymetrów w dachu Renault Clio może być meteoryt lub jego fragment. Oprócz samej dziury, na dachu można znaleźć wyraźne wgniecenia najprawdopodobniej spowodowane impetem spadającego obiektu. Doniesienia z Francji wydają się być nieprawdopodobne, a dodatkowo wątpliwości na całą teorię rzuca fakt, że w samochodzie nie znaleziono jeszcze obiektu, który wywołał zniszczenie.

Gdy dotarliśmy na miejsce, zauważyliśmy ślady uderzenia obiektu, który przeszedł przez dach, podwozie i zbiornik paliwa pojazdu

- powiedział Mathieu Colobert, szef departamentu straży pożarnej w rozmowie z AFP.

Według straży pożarnej badającej miejsce zdarzenia dziura jest efektem uderzenia meteorytu. Tłumaczą, że obiekt nie został jeszcze znaleziony, gdyż może być zbyt mały lub po prostu siła uderzenia była tak duża, że uległ zniszczeniu. Służby mają jednak podejrzenia, że może to być "pobliski kamyk" mniej więcej rozmiarów orzecha laskowego i wyglądającego jak spalone drewno. Obiekt zostanie wysłany do paryskiego wydziału kryminalistyki, gdzie zostanie przeanalizowany.

Jeżeli okazałoby się, że przesłany obiekt jest zwykłym kamieniem, tak nie byłby to pierwszy raz, gdy francuskie służby pomyliły się w ocenie. Jakiś czas temu pisaliśmy o tym, że kobieta zgłosiła, iż w jej dom uderzył meteoryt, co eksperci poddali pod wątpliwość.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: euronews