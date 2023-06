Mapy Google ignorują zakaz. Polacy uszkadzają samochody

Osuwisko wymusiło zamknięcie drogi w Kasinie Wielkiej. Mieszkańcy już raz walczyli z Google Maps, które wyznaczył objazd wąską drogą. Teraz mapy znów kierują na tą drogę, co powoduje jeszcze większe kłopoty.

Na początku czerwca informowaliśmy o Google Maps, które wskazuje kierowcom objazd w Kasinie Wielkiej, niezgodny z tym oficjalnym, wyznaczonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Okazuje się, że skargi mieszkańców zadziałały tylko na chwilę, po czym problem został spotęgowany.

Google Maps skraca drogę

Drogę krajową 28, którą normalnie poruszały się pojazdy, zamknięto z powodu osuwiska. GDDKiA w komunikacie poinformowała, że ruch odbywać się teraz będzie drogą wojewódzką 964, prowadzącą przez Kasinę Dolną, Wolę Skrzydlańską, Skrzydlną, Porąbkę oraz Dobrą. Łączna długość tego odcinka wynosi 36,3 km i można ją pokonać w 37 minut.

Google Maps wskazywał kierowcom krótszy objazd o długości 29,7 km i krótszym o 10 minut czasie przejazdu. Prowadził on jednak przez wąską drogę osiedlową, gdzie ledwo mieściły się dwa samochody. Czasami kierowcy zmuszeni byli nawet wjeżdżać na pole przylegające do drogi, gdyż nie mogli wyminąć jadącego z naprzeciwka pojazdu. Dochodziło także do licznych sporów kierujących, niemogących przedostać się w wybranym kierunku.

Liczne skargi mieszkańców nie pomagają

Po licznych skargach mieszkańców, którzy martwili się o swoje bezpieczeństwo oraz stan dróg, a także na skutek publikacji w mediach, w Google Maps wprowadzono informację o zamknięciu drogi. Z tego objazdu korzystać mogli jednak nadal mieszkańcy oraz lokalni przewoźnicy, którym przyznano pozwolenie na przejazd. Sytuacja na chwilę się uspokoiła, a na drodze zapanował spokój.

Okazuje się jednak, że problem zniknął na bardzo krótko. Co więcej, wrócił on powodując jeszcze większe komplikacje. Google Maps ponownie kieruje pojazdy na tą wąską osiedlową drogę. Teraz jednak mieszkańcy ogrodzili pola i pobocza, o czym ostrzegali już na początku czerwca.

Przy drodze pojawiły się liczne paliki i ogrodzenia, które mają zapobiec dalszej dewastacji pobliskich terenów. W niektórych miejscach droga zwęża się tak bardzo, że kierowcy uszkadzają swoje samochody, a próbują dostać się tam także ciężarówki i autokary.

