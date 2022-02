W przyszłości mecz obejrzysz na stadionie, siedząc na własnej kanapie

Manchester City, we współpracy z Sony, stworzy pierwszy cyfrowy stadion, który stanie w tzw. metaverse.

W metaverse powstanie pierwszy stadion piłkarski. Nie będzie to jednak byle jaki czy losowy stadion. Do wersji cyfrowej przeniesiony zostanie Etihad Stadium, który należy do jednego z najlepszych klubów Anglii, czyli Manchesteru City.

Manchester City będzie miał stadion w metaverse

Władze klubu z niebieskiej części Manchesteru chcą, aby w przyszłości fani na całym świecie mogli oglądać ich mecze z każdego miejsca globu, czując się, jakby przesiadywali bezpośrednio na stadionie. Właśnie dlatego ma powstać cyfrowa wersja Etihad Stadium w metaverse.

W tym celu Manchester City podpisał 3-letnią umowę z Sony. Eksperci z Japonii mają dokładnie zeskanować arenę, na której rozgrywane są mecze drużyny, a następnie przenieść ją 1 do 1 do wirtualnego świata. Na razie nie wiadomo, jak długo zajmą prace, ale to zapewne kwestia wielu miesięcy.

Innym pomysłem klubu jest możliwość spotykania piłkarzy w metaverse czy też kupowania klubowych pamiątek, które byłyby dostępne tylko w cyfrowym świecie. Jak widać, Manchester United ma bardzo ambitne plany, związane z metaverse. Sam jestem ciekaw, co z tego wyjdzie...

