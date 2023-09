Gorączka w Lidlu. Sieć musi wycofać popularny produkt

Dyskontom spożywczym zdarza się wycofywać produkty spożywcze, gdy jakaś partia jest zanieczyszczona szkodliwymi substancjami albo nie spełnia wymogów higienicznych. Jednak z ciasteczkami „Psi patrol” wszystko jest w porządku, przynajmniej pod kątem składu.

Problematyczne okazują się za to ich opakowania, na których nadrukowano adres URL do tematycznej strony internetowej dla dzieci. Rzecz w tym, że jakiś żartowniś rzeczoną domenę przejął i umieścił tam filmy pornograficzne.

🚨 URGENT RECALL: Four types of Paw Patrol snacks are being recalled by Lidl after a website URL listed on the back of the packaging was compromised with explicit content unsuitable for children.



Customers should return the products to their nearest Lidl store for a full refund. pic.twitter.com/xMqX34CWid