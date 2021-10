Lenovo Polska: Mikołaj Babiński i Tomasz Klewinowski wzmocnią kadrę menedżerską firmy

Lenovo Polska wzmacnia kadrę menedżerską. Mikołaj Bobiński obejmuje stanowisko Large Enterprise Leader i będzie odpowiedzialny za zwiększenie udziału firmy w segmencie klientów końcowych w poszczególnych kategoriach produktowych oraz usług dla biznesu. Tomasz Klewinowski jako SMB Segment Leader w Lenovo Polska skupi się na rozwoju kanału partnerskiego, sieci dystrybucyjnej oraz współpracy z partnerami z sektora MŚP.

Rynek IT dynamicznie się zmienia i staje się teraz silny jak nigdy wcześniej. Dołączenie do zespołu Mikołaja oraz Tomasza to dla nas strategiczne wzmocnienie. Ich doświadczenie, umiejętności przywódcze oraz zaangażowanie pomoże nam w utrzymaniu pozycji lidera na rynku oraz zwiększaniu naszych udziałów w perspektywicznych segmentach. Jestem pewien, że najlepsze jest wciąż przed nami.]

– powiedział Wojciech Zaskórski, General Manager w Lenovo Polska

Mikołaj Bobiński z branżą IT związany jest od 13 lat. Współpracował z globalnymi liderami technologicznymi jak Dell, Fujitsu Technology Solutions oraz Samsung Electronics Polska, gdzie kolejno pełnił funkcje Sales Manager, Channel Sales Manager oraz Sales Director, CEE, B2B Division. Ostatnio piastował stanowisko Country Manager, Poland & Baltics w Ingenico. Jest absolwentem EMBA na programie IMD Uniwersytetu w Lozannie, jak również Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, oraz Inżynierii Oprogramowania na Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Mikołaj Bobiński, Large Enterprise Leader w Lenovo Polska

– Cieszę się na rozpoczęcie pracy w Lenovo. To innowacyjny lider technologiczny, dlatego dołączenie do polskiego zespołu i rozwijanie strategii sprzedaży w segmencie Enterprise będzie interesującym wyzwaniem. Wierzę, że moja wiedza oraz umiejętności wpłyną na dalszy rozwój organizacji w Polsce z ambitnymi planami na kolejne lata.

– powiedział Mikołaj Bobiński, Large Enterprise Leader w Lenovo Polska

Tomasz Klewinowski posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania i prowadzenia projektów sprzedażowych w branży IT. Pracował u producentów, dystrybutorów oraz partnerów, dlatego wyróżnia się doskonałą znajomością rynku oraz kompleksowym spojrzeniem na biznes. Przez ostatnie 6 lat pracował w firmie Samsung Electronics Polska, gdzie jako Head of Sales odpowiadał za strategię komunikacji produktów i rozwiązań Display i Memory dla biznesu na polskim rynku oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (w 13 krajach), nadzorował działania z zakresu product management oraz kierował pracą liczącego 30 osób działu sprzedaży. Pracował też dla wiodącego dystrybutora IT i elektroniki użytkowej w Europie AB S.A., gdzie jako Country Sales Manager odpowiadał za m.in. działania sprzedażowe, relacje z kluczowymi klientami oraz budowanie nowych kanałów dystrybucji. Tomasz Klewinowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Tomasz Klewinowski, SMB Segment Leader w Lenovo Polska

– Jestem podekscytowany dołączeniem do tak szanowanej marki, jak Lenovo i możliwością rozwoju biznesu w tak kluczowym obszarze firmy, jakim jest kanał partnerski. Bardzo cieszę się, że wraz z nową rolą będę mógł wspierać partnerów biznesowych, wspólnie z nimi pracując i pomagać im w dostosowaniu się do dynamicznie zmieniającego się rynku za sprawą innowacji oraz potencjału, który oferuje Lenovo.

– skomentował Tomasz Klewinowski, SMB Segment Leader w Lenovo Polska

