Rząd rozda 15 tysięcy laptopów. Marnują się w magazynie

Poprzedni rząd zamówił za dużo laptopów dla uczniów. Do magazynu wróciło 15 tysięcy urządzeń. "Nie chcemy, aby marnowały się w magazynie". Okazuje się jednak, że nie tak wcale łatwo je rozdać.

15 tysięcy lapotopów do rozdania

Poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości uruchomił program "Laptop dla ucznia", w ramach którego każdego roku czwartoklasiści mieli dostawać nowe laptopy na własność. Zrealizowano go tylko raz i na tym póki co się zakończył i na pewno nie będzie kontynuowany w dotychczasowej formie. Okazało się teraz, że poprzedni rząd zamówił za dużo sprzętu. Do magazynu wróciło 15 tysięcy laptopów.

Będziemy mieć możliwość rozdysponowania laptopów do szkół, tak aby nie marnowały się w magazynie. Wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej będziemy przeprowadzać konkursy na ten sprzęt.

- powiedział Marek Gieorgica, dyrektor biura Ministerstwa Cyfryzacji.

Okazało się, że niezbyt precyzyjnie obliczono liczbę uczniów, nie uwzględniając tego, że część z nich opuszcza polski system oświaty. Ponadto, uczniowie mają możliwość posiadania tylko jednego laptopa sfinansowanego ze środków publicznych. Posiadanie go jest też dobrowolne i niektórzy wcale nie korzystają z takiej możliwości. Program nie regulował tego, co należy zrobić z laptopami, które nie zostaną rozdane.

To wciąż dobrze działający sprzęt

Wiadomo, że stary program zastąpi nowy o nazwie "Cyfrowy uczeń". Będzie składał się z dwóch komponentów: kompetencyjnego oraz sprzętowego. Nie tylko będzie przewidywał laptopy, ale także tablety. Aby legalnie "rozdać", te które zostały, potrzebne będą zmiany w ustawie. Nie ma sensu, aby marnowały się w magazynie. Szkół z zapotrzebowaniem na laptopy jest jednak więcej niż urządzeń, dlatego najbardziej racjonalnym rozwiązaniem będzie konkurs. Jego realizacja zależy od zmian w ustawie. Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane w BIP Ministerstwa Cyfryzacji. Zakończenie prac nad ustawą z kolei, jest planowane na czwarty kwartał 2024 roku.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: BAZA Production / Shutterstock.com

Źródło tekstu: tvn24