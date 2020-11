Jeśli PlayStation 5, to nie z x-kom. Dostawy dopiero w 2021 roku

Kupiłeś PlayStation 5 w przedsprzedaży i wybrałeś x-kom? W tym roku nie dostaniesz konsoli. Taki luksus tylko dla klientów, którzy postawią na autoryzowanych partnerów Sony.

Szał przedsprzedaży już za nami, konsole rozeszły się na pniu. Obok autoryzowanych partnerów Sony, za uszczęśliwianie graczy zabrał się też x-kom. Towar był to bardzo gorący, więc kupujących nie zabrakło. Obeszli się jednak smakiem.

Konsole dostarczą 19 listopada autoryzowani partnerzy producenta, tacy jak Media Markt, Media Expert, RTV Euro AGD czy Neonet. W dniu premiery powinny być też przywrócone stany magazynowe nowych konsol w tych sklepach. X-kom musi czekać.

Jak czytamy na GRYOnline.pl, redaktorzy serwisu swoje sztuki PlayStation 5 zamówili właśnie w x-komie. Zamiast jednak 19 listopada, swoje konsole 9. generacji otrzymać mają... w 2021 roku. Dla redaktora portalu o grach to "musztarda po obiedzie", a nie tylko prywatna porażka.

Serwis otrzymał specjalne stanowisko od Kamila Szwarbuły, rzecznika prasowego popularnego sklepu:

Informację o tym, że nie dostaniemy na premierę konsol bezpośrednio od producenta, otrzymaliśmy dzień po wystartowaniu przedsprzedaży. A przecież oferowaliśmy najlepszą cenę na rynku, więc tych zamówień mieliśmy naprawdę dużo. Próbowaliśmy działać. Mamy kontakty z dostawcami na całym świecie, więc chcieliśmy zdobyć PS5 z innych źródeł. To nam się nie udało. Zawiedliśmy. Spodziewamy się, że pierwsze konsole będziemy mieć dopiero za kilka tygodni. Wiem, to długo. Możemy w tym momencie jedynie przeprosić i zaproponować rekompensatę. Każda osoba, która zamówiła u nas PlayStation 5, niezależnie od tego, czy chce z nami poczekać na dostawę, czy zrezygnuje z zamówienia, dostanie od nas bon. 100 złotych na dowolne zakupy w x-komie można wykorzystać do końca tego roku.