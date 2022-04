Rosjanie zatrudnieni w Intelu mogą szukać nowej pracy

Coraz więcej firm wycofuje się z Rosji. Wśród nich jest między innymi Intel, który już w zeszłym miesiącu wstrzymał wszelkie dostawy do kraju rządzonego przez Władimira Putina oraz do Białorusi. Teraz Niebiescy idą o krok dalej.

Intel ogłosił, że całkowicie wycofuje się z Rosji. Oznacza to, że producent między innymi procesorów i układów graficznych zamyka wszystkie swoje oddziały, które działały na terenie agresora. Decyzja ta dotknie około 1200 pracowników Intela, którzy byli zatrudnieni na terenie Rosji.

Intel nadal dołącza do globalnej społeczności, potępiając wojnę Rosji przeciwko Ukrainie i wzywając do szybkiego powrotu do pokoju. Ze skutkiem natychmiastowym zawiesiliśmy wszelkie operacje biznesowe w Rosji. Wynika to z naszej wcześniejszej decyzji o zawieszeniu wysyłek do klientów w Rosji i na Białorusi.