Ikea niczym Vinted. Wystawisz swoje meble ze zdjęciami oraz cenami

Jeśli mieszkasz w Madycie lub Oslo, możesz sprzedawać meble z Ikei, których już nie chcesz na Ikea Preowned. Ikea testuje rynek rzeczy używanych.

Ikea niczym Vinted?

Ikea testuje rynek używanych przedmiotów. Opcja jeszcze jest niedostępna w Polsce, ale śmiało mogą z niej korzystać mieszkańcy Madrytu i Oslo. Platforma Ikea Preowned działa na zasadzie znanego w Polsce, Vinted lub OLX. Pozwala użytkownikom wystawiać swoje meble ze zdjęciami oraz cenami. Rzeczywiste oferty wyglądają bardzo podobnie do tych, które znajdziemy na stronie internetowej sklepu Ikea. W przypadku platformy z używanymi meblami, kupujący i sprzedający jednak we własnym zakresie muszą ustalić miejsce i czas spotkania, w celu przekazania mebli.

Na ten moment, sprzedawcy mają możliwość otrzymania zapłaty za wystawione meble przelewem bankowym, bez doliczania prowizji. Mogą także otrzymać jako zapłatę kartę podarunkową Ikea, z dodatkowymi 15 procentami dodanymi do ceny zakupu mebli. Zgodnie z zasadami Ikea Preowned, kupujący nie może oddać przedmiotów, które są uszkodzone lub niezgodne z oczekiwaniami, ale może prosić o zwrot pieniędzy.

Póki co, utworzenie oferty sprzedażowej jest bezpłatne, ale w przyszłości może być wymagana jakaś symboliczna opłata. Testy potrwają do końca 2004 roku.

Po grudniu ocenomy i podejmiemy decyzję o kolejnych krokach.

- podała w oświadczeniu Tolga Oncu z Ingka Group, która zarządza siecią sklepów Ikea.

W Polsce jeszcze nie mamy dostępu do platformy z używanymi meblami. Działa za to program Oddaj i Zyskaj. Możemy oddać zbędne meble Ikea do sklepu i nadać im drugie życie. W zamian za to otrzymamy zwrot do 50% wartości lub kartę e-refundacyjną Ikea z uzgodnioną kwotą zwrotu. Nie potrzebujemy do tego żadnego paragonu, ani faktury. Na stronie Ikea znajdziemy całą listę produktów, która objęta jest tym programem.

