Google ukarany grzywną w Szwecji

Google po raz kolejny przekonał się, że Europa to nie USA. Firma po raz kolejny została obłożona grzywną. Tym razem jednak nie przez samą Unię Europejską, a przez Szwecję.

Google zwykle karany jest albo za monopolistyczne praktyki, albo za złamanie prawa dotyczącego ochrony danych osobowych. W tym drugim jednak przypadku niekwestionowanym liderem głośnych procesów jest jednak Facebook. Tym razem jednak szwedzki urząd ochrony danych osobowych (DPA) zdecydował, że Google nie stosuje się do unijnego prawa.

Zgodnie z RODO każdy obywatel Unii Europejskiej ma prawo do bycia zapomnianym. W ten sposób jest on wstanie wymóc by wyszukiwarka usunęła wszystkie informacje na jego temat z wyników wyszukiwania. Szwedzki inspektorat od trzech lat prowadzi rejestr danych, które Google jest zmuszony usunąć. Dwa niezależne od siebie audyty wykazały jednak, że Google nie stosuje się należycie do swoich obowiązków. Firma informuje bowiem przedstawicieli stron internetowych z wyprzedzeniem o swoich czynnościach i daje czas na przeniesienie wrażliwych informacji na inną podstronę. Szwedzi nałożyli na Google za to 75 milionów SEK kary. To około 30 milionów złotych.

