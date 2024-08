Garwolin. Znalazł kartę z kodem PIN. Grozi mu do 10 lat odsiadki

Pechowy mieszkaniec Garwolina zgubił kartę do bankomatu wraz z dołączonym do niej PIN-em. Znalazca próbował ogołocić jego konto, ale jedna rzecz sprawiła, że mu się to nie udało.

Okazja czyni złodzieja

47-letni mieszkaniec Garwolina znalazł portfel, a wraz z nim kartę bankową zapisanym numerem PIN. Jak podał tvn24, mężczyzna zamiast zwrócić zgubę prawowitemu właścicielowi, postanowił wcielić w życie swój rzekomo sprytny plan i wypłacić pieniądze z konta, za pomocą bankomatu. Wszak wszystkie dostępne narzędzia miał przy sobie.

Mieszkaniec Garwolina, który zgubił portfel szybko się jednak zorientował, że go nie ma. Niezwłocznie poinformował o tym przykrym fakcie policjantów i natychmiast zastrzegł kartę w swoim banku. To go uchroniło przed ogołoceniem konta do zera.

Okazało się, że osoba, która go znalazła dwukrotnie próbowała wypłacić z bankomatów pieniądze. Byłoby to możliwe, dlatego że w portfelu znajdował się również zapisany PIN. Sprawca nie osiągnął jednak zamierzonego celu.

- podała w komunikacie podkomisarz Małgorzata Pychner z policji w Garwolinie.

Tym razem jest to historia ze szczęśliwym zakończeniem. Sprawcę uchwyciły kamery monitoringu przy bankomatach i na podstawie nagrań, policjanci ustalili jego tożsamość. Dzięki temu szybko zatrzymali 47-letniego mieszkańca, który usłyszał zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem. Zgodnie z obowiązującym kodeksem karnym za tego typu przestępstwo grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

