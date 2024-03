Przyjechali do Polski z Ukrainy. Udawali pracowników banku

Szajka oszustów wyłudzających pieniądze została złapana przez policję. Grozi im nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Bardzo często piszemy o kolejnych podstępnych metodach cyberprzestępców, którym udaje się oszukać nieświadome ofiary. Jednak rzadko zdarza nam się informować, gdy szajka oszustów zostanie złapana. Wytropienie takich osobników wcale nie jest łatwe, tym bardziej brawa dla policjantów, którzy na terenie województwa łódzkiego zatrzymali grupę odpowiedzialną za wyłudzanie pieniędzy.

Trzech obywateli Ukrainy zostało zatrzymanych przez policję

Jednym ze sposobów, w jaki oszuści nacinają Polaków, jest podszywanie się pod pracownika banku lub policjanta. Właśnie w takich sposób działali trzej obywatele Ukrainy, którzy ostatnio zostali zatrzymani przez łódzką policję, przy wsparciu policjantów z innych jednostek.

Do oszustwa doszło w lutym bieżącego roku na terenie powiatu chełmskiego, a jego ofiarą stał się 58-letni mężczyzna. Najpierw dostał on telefon od osoby podającej się za pracownicę banku, która prosiła o potwierdzenie chęci wzięcia kredytu. Zaraz po niej zadzwonił "kolejny pracownik banku" i przekonywał, że wykryto próbę wyłudzenia pieniędzy na dane mieszkańca powiatu chełmskiego. Zaproponował mężczyźnie zmianę zabezpieczeń i instruował go, co ma po kolei robić. 58-latek postępował zgodnie z poleceniami i przekazywał rozmówcy otrzymywane w wiadomościach kody dostępu. To umożliwiło sprawcom przejęcie jego konta. W ten sposób łupem sprawców padło ponad 200 tysięcy złotych.

Sprawą ustalenia sprawców oszustwa zajęli się chełmscy policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą. Wspólnie z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz Łodzi na terenie województwa łódzkiego zatrzymali dwoje obywateli Ukrainy w wieku 20 i 22 lat oraz 33-latka z Gruzji, podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Sąd zastosował wobec nich dozór Policji.

To jednak nie koniec sukcesów policji, gdyż w ubiegły weekend na terenie województwa łódzkiego zatrzymali kolejnych podejrzanych. Tym razem byli to trzej obywatele Ukrainy. Wobec podejrzanych zastosowano tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Oszustom grozi nawet do 8 lat więzienia.

Źródło zdjęć: Policja

Źródło tekstu: Policja