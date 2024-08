Europa 2030, zostajesz stracony za polubienie mema

Elon Musk opublikował na swojej platformie X szereg wpisów, które wyrażają wsparcie dla założyciela Telegramu. Zamieścił krótkie wideo, które przedstawia fragment rozmowy Tuckera Carslona z Durovem, oznaczając je hasztagiem #FreePavel.

Ale to nie koniec wyrazów wsparcia. Elon Musk opublikował także post z wymownym wpisem: "Europa 2030, zostajesz stracony za polubienie posta".

POV: It’s 2030 in Europe and you’re being executed for liking a meme https://t.co/OkZ6YS3u2P