Takie retweety są nielegalne. Wielka Brytania ogłasza kary

Posty na X mają wielką moc. Nieodpowiednio wykorzystane mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Wiedzą o tym władze Wielkiej Brytanii, które oficjalnie przestrzegają, aby zważać na to, co publikujemy na swoich profilach. Ma to pomóc uspokoić sytuację w związku z trwającymi w kraju zamieszkami.